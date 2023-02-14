▲ 自帶發電機的電動休旅！Nissan X-Trail e-POWER 151.9 萬在台上市，首波 600 輛配額已完售

我是廣告 請繼續往下閱讀
《科技一》e-POWER動力系統
Nissan所開發出的e-POWER 動力系統，使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並搭載 WardsAuto 2022 全球十大最佳的 1.5T VC-TURBO 引擎作為發電機，藉由引擎發電，無需外部充電，實現電力自造100% 純電驅動，提供電驅技術創造的優勢加速度、靜肅性與環保節淨的駕馭體驗，但無需擔憂電動車里程焦慮。
《科技二》e-4ORCE 電子四驅穩定系統
e-4ORCE 電子四驅穩定系統整合前後電動馬達與剎車系統，以最高每秒 1 萬次動態調整馬達驅動力，即時控制四輪出力，剎車時藉由電動馬達電能回收控制，達成平穩駕駛及乘坐感受，減少乘客前後搖晃；過彎時，憑藉馬達技術精準控制四輪動力，創造極佳抓地力與循跡性的自信操控。
《黑科技三》ProPILOT 智行安全系統
ProPILOT 智行安全系統，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，達成 Level 2等級的主動安全輔助系統，除此之外，更配備Nissan獨有的 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，及AI智能駕駛輔助系統，透過全新演算邏輯精準控制車輛轉向與動力，降低系統調整頻率，並且於相鄰車道有大型車輛時，調整車道內位置。
豐富配備結合豪華座艙
Nissan X-Trail e-POWER 採用高強度鋁合金材料打造車身鈑件，達成輕量化的表現，搭配空氣力學車體設計，降低空氣阻力，同時具備 AI 光型 LED 矩陣頭燈，可依路況智慧調整最佳照明範圍，配備全景式天窗與足感應式電動尾門，提供車主更加便利性的用車體驗。
座艙內除了 12.3 吋數位儀表板以外，並配備 10.8 吋數位抬頭顯示器，透過雙曲面光學反射技術，讓大尺寸不失真變形的駕車資訊清晰顯示於駕駛眼前；12.3 吋數位影音主機，支援無線 Apple CarPlay 智慧手機連結功能，與 Android Auto 手機連結，車室內更配備 9 顆頂級 BOSE 音響系統，搭配 NVH 全車靜音工程、雙層隔音玻璃與雙前座電動皮椅。
全新商務模式 展開線上預訂與線下服務
Nissan X-Trail e-POWER 即日起展開線上預訂活動，自 2023 年 2 月 14 日起至 2023 年 3 月 31 日止，透過線上預訂X-Trail e-POWER，即可享有鋰電池 8 年或 16 萬公里專屬保固，再享萬元配件金或高額低利率輕鬆購車專案。
更多e-POWER車款排隊引進 搶先試駕敬請期待
Nissan X-Trail e-POWER 發表會現場，裕隆日產也正式宣布，將於今年底引進 Kicks e-POWER 車款，純電休旅車款 Ariya 也確定引進，但時程尚待確認。2GameSome 也受邀針對 Nissan X-Trail e-POWER 進行試駕活動，未來詳盡深入的試駕影片，敬請期待！