特企／《楓之谷M》史詩劇情　楓葉英雄集結對抗魔族

為了打敗強大的軍團長「戴米安」，拯救陷入危機的楓之谷世界的故事內容「楓葉英雄」成爲繼「黑暗天堂」之後的第二部史詩篇章內容。玩家角色等級達160級以上的角色入場，完成各段ACT的插曲，即可獲得「我現在也是英雄」勳章道具、「楓葉英雄方塊椅子」和大量的經驗值。除此之外，本次改版還推出了黑色魔法師的第六位軍團長新BOSS「戴米安」，需要完成「楓葉英雄ACT5」的200級以上的角色即可入場，「戴米安」具有每隔一段時間就會給人留下烙印的攻擊系統，並擁有強大的破壞力，擊敗「戴米安」後有機率可以獲得新裝備充滿魔力的眼罩以及烙印硬幣，硬幣可以在遊戲中購買鍊成強大的航海師裝備材料「烙印結晶碎片」。
超可愛的楓之谷Ｍ怪物現身三商巧福啦！《楓之谷M》與《三商巧福》跨界聯名邀請全台楓迷享福，活動將於2月15日至４月６日在全台各門市與兩大外送平台美味展開。此次聯名活動還特別在「台北信陽店」、「台中太平店」、「台南長榮店」打造驚喜主題門市，歡迎楓迷們前往拍照打卡，與最愛的皮卡啾和菇菇寶貝一同用餐。另外，活動期間於門市內用合作指定套餐還有機會獲得三商巧福獨家虛寶「暖呼呼牛肉麵帽子」（數量有限，送完為止）。
《楓之谷M》「楓葉冒險之旅」將於2月23日至3月1日在台北松山文創創意園區4號倉庫開張，玩家們只要下載《楓之谷Ｍ》即可以免費入場參觀，此外，官方將於每日贈送限量200張官方典藏限量小卡給創建「施亞阿斯特」的玩家。「楓葉冒險之旅」共分為五大主題，首先入場映入眼簾的展區為時光迴廊大事紀，玩家可以在此區域看到遊戲上市以來的遊戲登入畫面以及首次公開的手稿，透過手繪的筆觸更可以感受到官方對於遊戲製作過程的用心。時光迴廊大事紀展區，依序還將展出歷年來的改版職業、楓之谷M專屬的原創角色以及過往實體活動的紀錄以及1月份首次推出的原創角色＂施亞阿斯特＂的設定手稿與2月份改版內容。台北場次的「楓葉冒險之旅」將在2月25日邀請應援女神「峮峮」前往活動現場與各位玩家一起進行各種互動小遊戲，喜歡峮峮的粉絲千萬不要錯過！
《楓之谷M》遊戲下載：https://app.adjust.com/o8aaexv
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聯名活動詳請見《三商巧福》官網 https://www.3375.com.tw
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