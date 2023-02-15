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日央行新總裁貨幣政策恐轉「鷹」　專家：便宜日圓不復見

▲日本政府提名植田和男為新任日本央行總裁，日本貨幣政策可能轉「鷹」，日圓看升，專家建議換匯可趁這波貶值布局。（圖／記者顏真真攝）
▲日本政府提名植田和男為新任日本央行總裁，日本貨幣政策可能轉「鷹」，日圓看升，專家建議換匯可趁這波貶值布局。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日本政府正式提名植田和男為新任日本央行總裁，這也是繼黑田東彥積極實行寬鬆貨幣政策後，睽違約10年日本央行首次領導層變動，日圓兌美元更一度升破130元，但隨後又拉回，目前在133附近震盪。不過，外匯專家今（15）日指出，最近日圓回貶是因美元跌深反彈，一般認為學者出身的植田和男上任後，日本貨幣政策可能從超級「鴿」派轉中立偏「鷹」，尤其日本政府也轉向要打通膨，加上美元也將逐步走弱，日圓升值趨勢明顯，可能往125以下走，「便宜日圓不復見」，但有換匯需求者，可趁這波日圓回貶布局，因為這可能是今年最後一次買到便宜日圓的機會。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，原本日本央行總裁人選以現任副總裁雨宮正佳呼聲最高，由於他是現任央行總裁黑田東彥的技術官僚，大學畢業就在央行，也可說是當時安倍經濟學的起草人之一，即讓日圓貶值來創造出口，進而提振景氣，也因此偏向超級「鴿」派。

但去年12月，日本政府內閣首相岸田文雄宣示要壓低通膨，加上當時日本央行總裁黑田東彥也表態不再續任，市場即已解讀當時日本已先預告不讓日圓貶太多，即要讓日圓偏向升值，以抑制通膨。

當然，要讓日圓相對偏升，日本央行在去年12月20日宣布擴大殖利率曲線調控（YCC）波動區間至上下各0.5%。陳有忠解釋，去年日圓是所有貨幣兌美元貶最多的，這跟日本超寬鬆貨幣政策有很大關係，也讓日本成為融資貨幣最凶的國家，因為借日圓幾乎不用利息，加上美元又有利差優勢，很多人會借日圓換美元去海外投資，導致日圓狂貶。

但在日本擴YCC波動區間後，增加作空日圓的成本，加上美元也回檔，日圓兌美元一度回升至127以下，也因為這些，市場揣測日本央行總裁人選不會再找鴿派，不僅最後提名學者派的植田和男，植田也因原本就主張應該日本利率浮動，不該長期控制殖利率曲線，被市場視為較自由派且偏「鷹」，市場也預期日本央行副總裁也都會換掉，等於日本央行整個大換血，日本貨幣政策可能轉「鷹」。

市場也以台灣央行總裁楊金龍接任為例，由於他也是傳統技術官僚出身，比較偏鴿派較不激進，接任時就被認為「彭規楊隨」，相較之下，現任副總裁陳南光就是自由派學者出身，還重批央行陷入長期低利率的負面效應，面對通膨問題的消極態度，也未能認清自身在金融穩定上的角色。

陳有忠說，過去日本央行高層也多是技術幕僚，多遵循安倍經濟學，如今大換血，由學者派出任央行總裁，加上黑田「裸退」心態表現很明顯，這從去年日本央行沒阻升日圓就可看出，這次的央行人事布局，也呼應日本政府內閣首相岸田將抗通膨列為第一優先的態度。

也因此，「不要被短期日圓回貶給迷失了」陳有忠這麼說。他表示，這波日圓回貶與日本央行總裁人選沒關係，日圓今年由貶變升，就已宣告「便宜日圓回不去」，最近日圓兌美元回貶到133附近，主要是美元跌深反彈，與日本央行人事無關，但日圓要貶破135機會也不大，「便宜日圓主旋律已變調，便宜日圓已不復見」。

至於美元跌深反彈，陳有忠分析，主要是美國聯準會「鷹」 派官員又出來喊話，但美元指數從高點近115一路跌至102以下，已算超跌，理應到105就已是波段滿足點，此時跌深反彈也是應該，但今年美元仍會逐步走弱。

日圓部分，陳有忠說，日圓兌美元升值趨勢已很明顯，要貶破135兌1美元壓力很大，要見到140更不可能，倒是隨美元走弱後，日圓有可能回升到125以下，只是要升破120也不太容易，畢竟植田接任日本央行總裁，只是從超級鴿派變中立，也不可能快速升息，因為日本長期仍偏向實質通縮，加上實際產出及民間消費支出仍未顯現。

也由於日圓可能在美元再度轉弱後，開始升值，預期相對偏「鷹」派的日本央行新總裁植田和男上任後一定動作不斷，以呼應日本政府打通膨決心，因此，陳有忠建議，有日圓換匯需求，可趁這一波日圓回貶甚至可能到135進場，因為這可能是今年最後一次買日圓機會，「便宜日圓不復見」。

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