首款全電動 Mini Cooper SE Convertible即將在歐洲限量發售999輛

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在外觀上，限量發售的Mini Cooper SE Convertible，將有黑與銀白兩種車色可選擇，並在車門把手、頭尾燈外框、水箱護罩外框與車側銘牌，都使用Resolute Bronze飾板點綴，另外在廠徽、車名銘牌則是採黑色鋼琴烤漆處理，Mini Cooper SE專屬的「E」標誌則是設在前左右葉子鈑與車尾，以示身分。同時在門檻與車測銘牌上都刻上了1 of 999字樣，強調其限量的獨特性。
而比較特別的是，採Electric Power Spoke雙色調設計的17吋鑄造鋁合金輪圈，是用100%再生鋁製成，並在生產過程中使用綠色電力與二次原料，以顯著降低二氧化碳的排放。
進入車內，配置Mini Yours Leather Lounge設計跑車座椅，具有加熱與腿部支撐可調功能，搭配Nappa真皮包覆多功能運動方向盤〈附加熱功能〉，營造運動駕駛氛圍。而車內飾板多為黑色鋼琴烤漆處理，再於中央螢幕外框、排檔桿與啟動撥桿使用了黃色元素點綴，別具時尚感。
Mini Cooper SE Convertible車身尺碼為3,850x1,727x1427mm，軸距為2,495mm，在配置電力驅動系統與電池模組後，可提供160L的行李廂容積；搭載可輸出184PS最大馬力之電動馬達，拜小巧車深知次，可更有效地安排配重，以利製造出靈活地操控性，而0-100km/h起步加速可以8.2秒完成。過去Mini車款常被說像是放大版的Go-Kart，Mini官方表示開篷的電動敞篷Mini將會有與Go-Kart更相似的駕馭感。Mini Cooper SE Convertible在以WLTP標準測試下，續航力為201公里，短途旅遊與都會通勤使用都不成問題。電動敞篷可在30km/h以下進行啟閉，並在篷頂採用了經典地英國國旗樣式。
採限量發售的Mini Cooper SE Convertible，將會與其他Min Convertible車型於荷蘭生產，目前Mini僅表示Mini Cooper SE Convertible將在歐洲限量發售999輛，未來是否延伸至其他地區，或各國家市場配額為何？則都未公布。