純正歐霸Iveco S-Way首度登台，高效、永續、安全、舒適，給運輸頭家的最『家』選擇

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Iveco在歐洲已發展近50年歷史，秉持「橫跨五大洲，放眼全世界」的經營理念，在車輛最佳化、安全、性能、永續性上精益求精，逐步奠定其完整貨卡商用車系地位，不僅能為廣大車主量身打造與訂製專屬需求，還可為 Iveco的全球客戶供應零件、提供快速而可靠的服務。全新Iveco S-Way擁有先進安全科技、強而有力的動能操控、優異油耗表現，除了符合歐盟六期排放法規，更著重整體空間設計佈局與座艙舒適性，結合常榮機械全台完整通路服務據點優勢，將成為運輸頭家的地表最勇神隊友，為車主打造如『家』一般的強力後盾。
Drive The New Way 開創全新駕駛體驗
全新Iveco S-Way是一款100% 智慧型重型卡車，搭配智慧輔助系統，降低二氧化碳排放量，將燃油效率和駕駛導向設計推向全新境界，成為長途旅程的理想選擇，是運輸企業的最佳解決方案、環境永續的盟友、駕駛的完美旅伴。
Iveco品牌總裁表示：「全新Iveco S-Way是充滿前瞻性的車款，我們以深植於品牌核心的創業家思維來打造新車，不僅實踐於環境永續、也提高動力運作效能；而我們也將駕駛者放在首位，徹底革新其與車輛之間的互動方式。世界正迅速改變，交通運輸產業不能僅是跟上，更要預見且駕馭改變，而這正是Iveco在做的事。」
Iveco中型及重型產品總監表示：「汽車品牌在發表全新產品後的兩年，立刻做出重大的產品改款並不常見。然而我們持續調整這輛早已是級距王者的車款，全新Iveco S-Way將帶我們步入嶄新階段，不僅能預見消費者需求，甚至超越他們所求。」
高效能引擎裝置與高燃油效率
此系列引擎在燃油效率上已屬業界頂尖水準，Iveco仍進一步優化燃油效率，以全新引擎編成，符合歐盟六期排放法規。搭載Cursor13直列6缸高壓共軌柴油噴射引擎、高效的單減速後軸，排氣量12997cc，可輸出最大馬力從530hp到570hp，峰值扭力達235-255kgm；配備ZF HI-TRONIX 12速自手排變速箱，為同類產品中最先進的變速器技術，具有最佳扭矩重量比和變速箱換油長間隔時間，貢獻出此車輛級距最好的動力。
標配高規格車輛安全系統，包括ABS防鎖死煞車系統、ACC主動跟車系統、ESP電腦控制車身穩定系統、AEBS自動緊急剎車系統、LDWS車道偏移警示，與駐坡啟動輔助系統等，兼顧主動與被動安全防護需求。
透過一系列優化和全新科技，包含為自動恆溫冷暖氣空調系統所創的新節能模式（Eco Mode），有效去除不必要的能源消耗，同時，新的A柱空氣動力設計，也使車體周遭的氣流更為流暢， 可減少最高達4%的油耗，大幅提高對於車輛性能和油耗表現要求的標準，進一步降低車輛維運成本、帶來優異的產值和產能，減少對環境的影響，讓行駛兼顧性能與永續性。
極致風格設計與舒適生活體驗
Iveco S-Way旗艦重卡的車型外觀氣勢磅礡、線條俐落，整體呈現霸氣十足的王者風範。講究每一處細節，全新設計車頂搭配空氣動力套件，運用最佳化車輛的空氣動力學性能，將空間和板金縫隙最小化，使空氣阻力係數降低12%，顯著提高燃油效率；大氣新穎的前格柵採用兩段式設計，下段展開可作為駕駛對車輛進行日常維護的站立空間；組合式保險桿及前防撞桿，能夠為駕駛以及車輛提供保護，節省維修費用。車主還可個性化地選擇保險桿和側裙板的顏色和材料組合，側裙板上的橡膠延展組件有助於實現卓越的空氣動力學特性及省油效率。
內裝空間設計佈局，大幅提升駕駛工作與生活的層次，恣意享受旅途的每一時刻。整個座艙均依照駕駛需求設計，2.15公尺舒適車內站立高度、空間寬敞、佈局合理、絕佳的駕駛視野，具有多項高級功能，並搭載先進的式樣備配。恰到好處的收納空間，包括美觀造型上層層板的250升超大容量，下沉式中控台足夠容納一本厚厚的A4資料夾，100升的冷藏櫃及冷凍櫃組合，新設計的手套箱附帶1.5升的瓶架，以及高達380升超大儲物容量的車外置物空間等，皆為標準配備。夜間休息區的對稱佈局設計，配置頂級AS寬車頭帶臥鋪駕駛座艙、一體式上下鋪提供舒適床墊、旋轉開關可以控制燈光與光線明暗，讓駕駛能舒適地休息、放鬆、睡個好覺。
純正歐霸重卡Iveco S-Way首度在台上市，將成為車主最鍾愛的車款，如同您另一個『家』！