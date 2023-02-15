▲ 國際女科日 3M 分享 2023 女性科學狀態指數大調查

2023年2月11日是「婦女和女童參與科學國際日」（International Day of Women and Girls in Science），該國際日由聯合國確立，旨在促進婦女和女童充分平等地接觸和參與科學。作為全球領先的多元化科技創新企業，3M長期以來致力成為多元化的STEM（科學、技術、工程及數學）人才創造成長的沃土，借助科學的力量攜手各界創造更美好的未來。為持續提升STEM教育的公平性，3M在全球已為弱勢族群創造了超過100萬個STEM和專業技能相關的學習機會，並在2021年設立了到2025年底前提供500萬個STEM教育機會的目標，且在2021至2022年期間該目標的完成率已逾20%。上述幫助的對象也包含了女性族群，例如生活在資源匱乏家庭中的女童、或受限於教育機會不均的女性。
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多年來，世界各地的科學、技術、工程、數學（STEM）在各個層面都存在顯著的性別差距。雖然女性在提升高等教育參與度方面取得了巨大進步，但在這些領域中的女性從業人員占比仍屬少數。已連續開展六年的3M科學狀態指數（State of Science Index）調研發現也印證了這點。根據最新的2023年度3M科學狀態指數調查報告顯示，90% 的台灣人（全球為 85%）清楚看見科學的重要及能改善生活。90%的台灣受訪者（全球為86%）表示女性是STEM領域未被開發的潛力來源；86%的台灣受訪者（全球為78%）認為代表性不足群體*註（underrepresented group），往往無法獲得平等接受STEM教育的機會；91% 的台灣受訪者（全球為85%）贊同我們需要做更多的工作來鼓勵並支持代表性不足群體的學生參與STEM教育。毋庸置疑，科技發展極須女性發揮潛力，而如何為女性清除追求科學夢想路上的障礙，更需要包括企業在內社會各界的支持加入。