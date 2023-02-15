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國際女科日 3M 分享 2023 女性科學狀態指數大調查

▲ 國際女科日 3M 分享 2023 女性科學狀態指數大調查
▲ 國際女科日 3M 分享 2023 女性科學狀態指數大調查

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2023年2月11日是「婦女和女童參與科學國際日」（International Day of Women and Girls in Science），該國際日由聯合國確立，旨在促進婦女和女童充分平等地接觸和參與科學。作為全球領先的多元化科技創新企業，3M長期以來致力成為多元化的STEM（科學、技術、工程及數學）人才創造成長的沃土，借助科學的力量攜手各界創造更美好的未來。為持續提升STEM教育的公平性，3M在全球已為弱勢族群創造了超過100萬個STEM和專業技能相關的學習機會，並在2021年設立了到2025年底前提供500萬個STEM教育機會的目標，且在2021至2022年期間該目標的完成率已逾20%。上述幫助的對象也包含了女性族群，例如生活在資源匱乏家庭中的女童、或受限於教育機會不均的女性。

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多年來，世界各地的科學、技術、工程、數學（STEM）在各個層面都存在顯著的性別差距。雖然女性在提升高等教育參與度方面取得了巨大進步，但在這些領域中的女性從業人員占比仍屬少數。已連續開展六年的3M科學狀態指數（State of Science Index）調研發現也印證了這點。根據最新的2023年度3M科學狀態指數調查報告顯示，90% 的台灣人（全球為 85%）清楚看見科學的重要及能改善生活。90%的台灣受訪者（全球為86%）表示女性是STEM領域未被開發的潛力來源；86%的台灣受訪者（全球為78%）認為代表性不足群體*註（underrepresented group），往往無法獲得平等接受STEM教育的機會；91% 的台灣受訪者（全球為85%）贊同我們需要做更多的工作來鼓勵並支持代表性不足群體的學生參與STEM教育。毋庸置疑，科技發展極須女性發揮潛力，而如何為女性清除追求科學夢想路上的障礙，更需要包括企業在內社會各界的支持加入。

註: 代表性不足群體（underrepresented group）是指在特定場合 / 區域處於非主導地位的群體。例如有色人種、LGBTQ+、障礙者群體、或在特定領域中佔比較少的群體；在STEM領域而言，女性則屬於少數群體。

「自小認識居禮夫人的事跡開始，發現歷史上女性科學家的貢獻如此精采多元，直到自己投身於科學領域後更割捨不下這份熱愛！」3M台灣子公司顯示器材料與系統部門科學家 丁均怡表示，「作為一名科技女性，我常笑稱自己是『科學界的柯南偵探』對於創新時面對的挑戰. 我總是充滿熱情地去解開一個又一個的科學謎團，其實所有對科學抱有熱情的女性，都是STEM領域內最寶貴的人才『潛力股』。我很榮幸能與3M這家百年創新巨擘並肩同行，在自由開明的職場環境下發揮科學專業，並同時參與3M 台灣各類推廣STEM教育普及的志工行動。科學的發展對於人類文明進步至關重要，也鼓勵更多女性投入科學的行列，領略科學魅力！」

為促進STEM教育和職業機會平等，3M在全球已開展了多項公益行動，致力於守護女性在STEM領域發展的無限可能、幫助她們拓寬踏入科學相關職業的路徑。在台灣，自2020年起3M陸續透過線上與線下不同的方式，至今已為上千位都會及偏鄉的學齡孩童，創造了許多寶貴的科學啟蒙機會。2021年起，「點亮偏鄉智多星」計畫誕生，優先投注資源缺乏的偏鄉地區學童，除了提供3M生活科技產品，用以提升學習效能、優化學習空間，並輔以實境式的生活科學教育課程，由3M技術人員擔綱志工老師，指導6-12歲的孩子們從做中學去探索生活科技知識與原理。

源源不斷的科技創新是社會發展的源動力，而兼具多元化和包容性的科學才能煥發出蓬勃的生命力。秉持「科技改善生活」的品牌理念，未來3M將持續貢獻己力，攜手各界共好共融，為女性及弱勢群體創造多元、包容、開放的科學世界，抒寫科學界的「她力量」。

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