Gogoro 推 Premium 配備升級 試乘購車抽雙人東京來回機票
Gogoro 再度點滿創新科技與智慧騎乘體驗，以獨家研發的「SSmartcore 智駕電控核心」作為機車大腦，滿載強大的運算能力，為二輪產品線首創智慧造車平台；SS 智駕電控核心自去年率先應用於 Gogoro SuperSport 與全新 Gogoro Delight 後，今（15）宣布拓展至即日上市的「全新 Gogoro Premium」車款，擴大新一代智慧電動機車陣容。全新 Gogoro Premium 不僅配備大幅升級，售價更調降為 $86,800，相較 Gogoro 2 Premium 直接降低 $2,180！3/19 前入手全新 Gogoro Premium 即贈送備受好評的定速巡航及 TCS 循跡防滑系統，以頂級規格打造安穩可靠的理想好車。
2GameSome - 有車賞
全新 Gogoro Premium 擁有簡約外型與流線設計，推出「晶鑽灰、晶礦銀」洗鍊雙色供消費者選擇，並搭載 Gogoro 獨家開發的 SS 智駕電控核心，實現 ECU（Electronic Control Unit，電子控制器）與 MCU（Motor Controller Unit，馬達控制器）的運算效能大躍進，車輛操控更精準迅速，並與時俱進，即時擴充最新科技體驗。車主可隨時透過線上商店購買和雲端升級擴增 TCS 循跡防滑系統與定速巡航模式兩大配備，輕鬆享受四輪高階車款才能擁有的卓越功能。
此外，全新 Gogoro Premium 多項實用配置施展全力，確保盡興騎乘之餘，從容應對各種情境。
- TCS 循跡防滑系統：為 Gogoro 專為普通重型電動機車開發，即時偵測前、後輪速差，隨時作動調配動力，以穩定後輪循跡動態保障騎乘安全。
- 定速巡航模式：時速為 10-80 km/hr 時，按下倒車鍵即可開啟，減少長途電力消耗，降低駕駛疲勞。
同時，全新 Gogoro Premium 還可選配搭載 LTE 遠端連網服務。透過 Gogoro App，車主無論身處何地都可隨時與愛車連線，提供 24 小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查：包含車輛傾倒示警、車輛上鎖 / 解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢與提示等車主日常生活會遇到的使用情境。欲知更多產品資訊，請前往全新 Gogoro Premium 產品官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/premium/
- 汽車等級 LED 頭燈：照射角度擴大 2 倍，最大亮度提升 3 倍1，夜行安心無虞。
- 獨家專屬 G2.2 水冷馬達，輔以 FLO DRIVETM Sport 運動化皮帶傳動系統：碳纖維皮帶打造平順駕馭感，運轉噪音更低、動力傳輸更耐用，也讓保養更輕鬆。
- 雨天智慧模式：預防天雨路滑，自動調控動力輸出模式。加上 SBS 同步煞車系統與急煞警示燈預告後車。
早鳥入手免費升級智慧功能，補助最高 $29,300
桃園市民符合兩條件，補助最高可達 $37,980！
試乘或購車再抽東京雙人來回機票
即日起至 3/19 購買全新 Gogoro Premium，將額外加贈 TCS 循跡防滑系統標準版、定速巡航模式（價值 $4,600），頂級安全保障即刻到位。搭配政府汰舊換新補助方案，現在入手最高可享 $29,300 電動機車補助2。桃園市民符合設籍一年以上，18 歲以上 30 歲以下，或育有同設籍桃園市之 6 歲（含）以下幼兒條件者，加碼再享原車價 95 折優惠；兩項條件都符合者，補助最高可達 $37,9803！。2/28 前至全台 Gogoro 門市試乘或購車，還有機會抽中東京雙人來回機票。欲知更多優惠細節，可參考活動官網：https://letsgogo.ro/40UzOL2