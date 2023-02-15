Energica Eva Ribelle 參戰 2023 edition of the Super Hooligan National Championship
Energica Eva Ribelle街頭霸王將與 MotoAmerica 一起參加 2023 edition of the Super Hooligan National Championship。它將由Tytlers Cycle Racing參賽，由哥倫比亞的Stefano Mesa #137 騎乘。
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結束了作為 FIM Enel MotoE 世界盃單一製造商的四年任期，energica將再次創造歷史，成為第一個在摩托車系列賽中全職參賽的電動摩托車品牌與傳統油車同場競技。
賽車季將於3 月 9 日至 11 日在標誌性的丹托納國際賽道開始，該賽道以其長而高的傾斜而聞名，這將是電動摩托車需要克服的新挑戰。
該系列賽將包括四輪和八場個人比賽——作為著名的 MotoAmerica 錦標賽的一部分——其他三場比賽將在 The Ridge（6月23日至25日）、Laguna Seca（7月7日至9日）和 COTA（9月 8-10日）。
Tytlers Cycle Racing總部位於威斯康星州，是 MotoAmerica 系列中嶄露頭角的車隊之一，去年在他們的首個賽季就獲得了 STK1000 冠軍，並在超級摩托車類中多次登上領獎台。