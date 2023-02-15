年後如何健康吃? 廚藝老師設計減鈉料理健康少負擔

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如何才能享受美食又減鹽不減美味？業者引進的A.Ta沙漠湖鹽，宣稱較一般精鹽減鈉30%。由於年前民眾大魚大肉吃，年後如何健康吃？業者特別與廚藝Eason老師合作，舉辦頂級沙漠湖鹽廚藝教室，包括杯蓋營養師，蔡宜方營養師及知名親子部落客都出席參加。
會中，由Eason廚藝老師教授2道健康少負擔的家常料理，分別是鹽味奶油椰菜鮭魚義大利麵，以及蔥鹽醬蔬菜燒肉捲丼飯。Eason利用簡單的食材，加上A.Ta沙漠湖鹽純淨的鹽味，既凸顯食材本身風味，也用不同的烹調方式，讓料理能夠兼顧美味與營養。
營養師蔡宜方表示，挑選合適的鹽作為日常料理的調味，既能享受美食，且能獲取每人每日必需的礦物質。然而，鹽攝取過多或過少都會影響健康，不能不慎重選用合適的鹽品。
業者表示，湖鹽是人類最早發現的食用鹽類，因氣候變化、地殼變動，使原有的開放水域被陸地封閉，形成內陸鹽湖。其中位於智利阿塔卡瑪沙漠，也是世界上最乾燥純淨之地萃取出的A.Ta沙漠湖鹽，是採用天日曬鹽法製鹽，由於鹽鹼地質，在結晶成鹽的那一刻起，就比一般精鹽減少了30%以上的鈉含量，並含有不少海洋深層礦物質。
此外，A.Ta沙漠湖鹽的成份天然且單純，口感溫潤回甘，既沒有一般鹽的金屬味，也沒有低鈉鹽的苦澀感，更能突顯食材原始美味，為此已有知名食品廠商與之合作。