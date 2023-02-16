台灣保時捷歡慶五周年，開啟移動新篇章，預計於台中開設駕馭體驗中心

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回顧過去的努力
儘管過去幾年來，汽車產業歷經不少重大的變革，全球大環境更充滿各種不確定性因素和多重挑戰，但憑藉著勇於開拓的精神，台灣保時捷仍在短時間內穩固品牌在台灣市場的基礎和定位。2023年 9 月下旬，保時捷於法蘭克福證券交易所上市，為歐洲史上最大的 IPO 之一，邁向品牌全新紀元，台灣子公司自 2018 年成立以來，也實現了 36% 的銷售成長。
保時捷不僅在台銷售穩健，亦在很多業務方面取得佳績：成功拓展經銷商網絡，如今於台灣已有3家經銷商合作夥伴，共11個據點；並於甫成立之初便發表全新第 3 代 Cayenne、最新世代 911（992）和 GT 車系等多項具市場競爭力的車款，贏得眾多車迷追隨；而 2020 年底在台上市的 Taycan，迄今市場需求仍穩健，為台灣最成功的電動跑車之一。
五年來，台灣保時捷與經銷商合作夥伴攜手致力建設並擴展保時捷充電網絡。不僅在 Taycan 上市之前便已完成全台充電網絡基礎佈建，迄今也已實現每 150 公里便有一座保時捷高速充電站的夢想。目前全台共有 14 座保時捷高速充電站，其中包含 29 座保時捷高速充電樁，和 201 座目的地充電樁。
台灣保時捷於 2019 年推出保時捷財務服務 （Porsche Financial Services），提供可依顧客需求量身訂制的融資方案；2022 年，多達 26% 的保時捷車主選擇使用保時捷財務服務。隨即於 2020 年推出的保時捷認證保固服務 （Porsche Approved Warranty），2022 年年增率較 2021 年增長 50%。而在數位化方面，台灣保時捷也陸續推出 Porsche Finder線上平台、台灣保時捷 LINE 官方帳號，同時強化 My Porsche 和 Porsche Charging App 使用介面與功能，使車主體驗更便捷貼心。
作為一個以夢想為靈感和驅動力的品牌，台灣保時捷相信，教育是翻轉未來的關鍵。2019 年，台灣保時捷攜手博幼社會福利基金會，踏上支持他人追夢的旅程，至今已有超過 2,200 名學生受益。2020 年則展開與荒野保護協會的合作，透過在地環境保育、海洋廢棄物的調查及教育，一步步於台灣落實保時捷永續發展的願景。
台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「保時捷相信，多元共融的職場是打造創新和前瞻未來的關鍵因素。台灣是一個成熟穩健的市場。而作為保時捷全球最年輕的子公司，台灣保時捷與臺灣大學合作，積極投入提升專業知識、培養潛在人才。我們將以勇敢、創新，以及具備前瞻思維的商業模式，全力支持所有逐夢者的堅定信仰，繼續前行。」
Modern Luxury 全新演繹：100％ 跑車 100% Luxury保時捷對設計、性能和提供顧客最卓越的品質充滿熱情。秉此信念，保時捷結合永續發展及其對社會的承諾，為「Modern Luxury」的觀念賦予了全新定義。保時捷期盼，透過頂級卓越的產品和服務達成公司的成長，與此同時肩負應有的社會責任。隨著在電氣化市場取得領先地位，保時捷亦為己設定了極具企圖心的目標：預計 2030 年，所有交付的新車中 80% 以上為純電車輛 ，其中包含在保時捷未來純電車款的供應鏈與使用階段中實踐碳中和。
展望未來的成功藍圖
保時捷的成功源於其深厚的品牌歷史與內蘊。作為一個以夢想為動力的品牌，台灣保時捷相信，品牌內蘊將為保時捷持續開展創新和進步。繼 Taycan 在 2020 年取得成功之後，純電版 Macan 預計將於 2024 年開始交車，保時捷也在探索為中置引擎跑車 718開發純電版本的可能性，確保所有車迷都能持續擁有及享受充滿樂趣和腎上腺素的保時捷。隨著電氣化市場的發展，這些新車型將陸續加入保時捷當前的產品陣容中；2023 年，台灣保時捷除了致力持續為顧客及車迷們提供更卓越精進的保時捷體驗，也將舉辦慶祝保時捷跑車 75 週年和 911 誕生 60 週年的系列活動。
而在本次台灣保時捷五周年媒體活動中，最受關注的是台灣保時捷未來將於台中麗寶賽車場設立保時捷駕駛中心，預計將成為全亞洲第一間保時捷駕駛中心，持續為顧客及車迷們提供更卓越精進的保時捷體驗。而相關的課程細節將會在成立時間更接近時一併公布，而保時捷駕駛中心將不限定保時捷車主才能參加，而是擴及所有消費者，甚至是亞洲區的車迷，讓更多人可以體驗保時捷精湛地駕馭樂趣。
踏上永續與社會責任的旅程
台灣保時捷認為，永續不是此行的目的地，而是持續不斷的旅程。台灣保時捷總裁Christian Nater 表示：「台灣保時捷相信，永續是為人、環境、與社會負責。我們將持續透過提供卓越的品牌與優異的客戶體驗，用感恩的心回饋社會。面對 2023 年，台灣保時捷樂觀看待將會是另一個充滿驚艷產品與嶄新動能的一年。」