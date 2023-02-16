Toyota將與Daihatsu、Suzuki共同開發中置動力小跑車

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一直以來，Toyota欲推出小跑車的傳言從沒停過，2015年甚至曾推出「量產」感十足的S-FR概念跑車，不過S-FR是採前置引擎配置，但最新的消息則是指出，Toyota與Daihatsu、Suzuki共同開發的跑車，將會採用中置動力配置，預計搭載1.0升渦輪增壓引擎，可擁有120PS馬力與200Nm扭力，並且有機會搭載新油電混合動力系統，來強化它的燃油經濟性。
此外，另有日本汽車媒體指出，這所謂中置引擎小跑車，重量將僅為1,000kg，動力系統會改搭載1.5升引擎，具有129P最大馬力與150Nm最大扭力，但尺寸會比MX-5或第三代MR2來的大，車身尺碼預計為4,200x1,720x,1,200mm，軸距為2,550mm，據報導，Suzuki正在開發新引擎，前懸吊將與當前Yaris採相同設計，造型則會借鏡Daihatsu已相當受歡迎的Copen，價格育機會介於220萬日圓到280萬日圓之間。
總之，這種令熱血車迷不斷期待的消息從沒停過，大家大概也已經習慣，只能再次期盼Toyota這回不要再令車迷們失望，真的再推出一款更親民又好還得小跑車；還有，若真的推出了，別忘了引進台灣。