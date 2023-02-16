總太地產推動社區健康生活 開辦「共好肌力課程」

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台中總太地產為鼓勵社區住戶關注運動，開春後連辦二場「共好肌力課程」，主攻呼吸核心與燃脂肌力訓練，由JASON教練指導，在共好Melody社區健身房舉辦，住戶參與踴躍，且為回應總太地產持續推動永續環境、健康生活理念，參與者都自備環保杯裝水，上課情緒高昂，1小時扎實訓練下來，學員們紛紛表示：「過完年能好好動一動，很舒暢」，希望可以常態開課，落實總太長久以來提倡運動健身宗旨，打造獨特的社造風格。
無獨有偶，富宇建設機構關注運動健康話題，過去也曾舉辦大型瑜伽活動，將於3月4日在飛牛牧場展開年度女力限定活動，預計舉辦百人拳擊有氧與森林野餐派對，富宇家族住戶與非住戶皆可報名參加。
此外，總太地產也長期關懷社會公益，今年與南台中家扶中心合作，出版家扶孩子創作桌曆。總太地產董事長翁毓羚表示，家扶孩子成長背景辛苦，但仍用畫筆彩繪人生，她看見家扶孩子的創作充滿童趣及純真，亦展現堅毅勇氣精神，為肯定孩子們的努力，也認同南台中家扶的扶幼工作，能夠促成桌曆出版的美事，也希望獲得這份桌曆的人都能感受到繽紛祝福與希望的光采。
總太地產水湳話題之一，即占地1730坪的「ASIA1總太水湳永續中心」，將於今年開幕，總太貴賓可在此提前享受米其林星級餐飲服務，也有對外開放的展覽與餐飲宴會空間，將成為總太地產推動永續社區、「心生活美學聚落X築述文化」的新穎體驗平台。