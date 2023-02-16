▲ IVECO S-WAY 歐六車款首度登台 提供 35 噸及 43 噸共三款車型選擇

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智慧輔助系統結合高效能動力裝置
全新 IVECO S-WAY 是一款智慧型重型卡車，搭配智慧輔助系統，標配高規格車輛安全系統，包括 ABS 防鎖死煞車系統、ACC 主動跟車系統、ESP 電腦控制車身穩定系統、AEBS 自動緊急剎車系統、LDWS 車道偏移警示，與駐坡啟動輔助系統等，兼顧主動與被動安全防護需求。
IVECO S-WAY 搭載 Cursor13 直列 6 缸高壓共軌柴油噴射引擎、高效的單減速後軸，排氣量 12997cc，可輸出最大馬力從 530hp 到 570hp，峰值扭力達 235-255kgm；配備 ZF HI-TRONIX 12 速自手排變速箱，具有最佳扭矩重量比和變速箱換油長間隔時間等優勢。
透過一系列優化和全新科技，包含為自動恆溫冷暖氣空調系統所創的新節能模式（Eco Mode），有效去除不必要的能源消耗，同時，新的 A 柱空氣動力設計，也使車體周遭的氣流更為流暢， 可減少最高達 4% 的油耗。
機能導向設計與舒適生活體驗
IVECO S-Way 全新設計車頂搭配空氣動力套件，運用最佳化車輛的空氣動力學性能，將空間和板金縫隙最小化，使空氣阻力係數降低12%，顯著提高燃油效率；前格柵採用兩段式設計，下段展開可作為駕駛對車輛進行日常維護的站立空間；組合式保險桿及前防撞桿，能夠為駕駛以及車輛提供保護，節省維修費用。車主還可個性化地選擇保險桿和側裙板的顏色和材料組合，側裙板上的橡膠延展組件有助於實現卓越的空氣動力學特性及省油效率。
內裝座艙均依照駕駛需求設計，2.15 公尺舒適車內站立高度、絕佳的駕駛視野，具有多項功能，包括美觀造型上層層板的 250 升超大容量，下沉式中控台足夠容納一本厚厚的 A4 資料夾，100 升的冷藏櫃及冷凍櫃組合，新設計的手套箱附帶 1.5 升的瓶架，以及高達 380 升超大儲物容量的車外置物空間等，皆為標準配備。夜間休息區的對稱佈局設計，配置頂級 AS 寬車頭帶臥鋪駕駛座艙、一體式上下鋪提供舒適床墊、旋轉開關可以控制燈光與光線明暗。