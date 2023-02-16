Kia油電跑旅Ceed Sportswagon MHEV，109.8萬元起綠能進化上市！

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全新導入的歐洲智慧油電跑旅Ceed Sportswagon MHEV，從車名「Community of Europe, with European Design」就能看出是一部歐洲純正血統的旅行車。由歐洲設計中心研發設計、斯洛伐克機械化工廠打造，過去僅限於歐洲市場販售的Ceed Sportswagon MHEV，本次導入讓台灣成為全球，除了歐洲市場以外唯一導入純正歐洲旅行車的市場，不僅代表著Kia 總代理台灣森那美起亞持續導入全球新世代車款，滿足前瞻車主需求的多元產品策略，更傳達以「移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，以新能源產品陣容深耕台灣市場的決心。全新綠能進化的歐洲智慧油電跑旅Ceed Sportswagon MHEV，融合「Green Inspiration油電操控、European Design歐洲製造、Pioneer Technology前瞻科技」三大DNA，搭載1.5T 48V智慧油電新能源動力，展現19.0km/L一級油耗表現，並以歐洲美學重新詮釋美型跑旅風範。
Green Inspiration油電操控，導入48V 新能源動力
為落實Kia以永續移動為未來願景、並提供新能源移動服務的目標，Kia總代理台灣森那美起亞在2023年開春，以導入Ceed Sportswagon MHEV歐洲智慧油電跑旅作為首發。此次Ceed Sportswagon MHEV採用全新48V 智慧油電系統，其搭載的Smart stream 48V Mild Hybrid 1.5T渦輪增壓汽油直列式4 汽缸引擎，擁有節能舒適與高效能等優勢，搭配同級唯一(註1)CVVD連續可變氣門持續期間系統，可輸出 160ps 最大馬力，且25.8 kg-m扭力峰值在1,500rpm即全數輸出。Ceed Sportswagon MHEV所搭載的整合式 e-system 可回充車輛減速時的動能，並用於加速時的扭力輸出，不僅可減少引擎耗能，更使其整體油耗表現更一舉達到 19.0km/L 的優異水準(註2)！此外，引擎在7 速雙離合器自手排系統的加持下，賦予駕駛流暢的行車感受，懸吊系統則採用前麥花臣/後多連桿結構，結合歐系底盤調校，帶來靈活操控且動感十足的駕馭樂趣。Ceed Sportswagon MHEV並搭載了ECO 節能、Normal 一般、Sport 運動共三種駕駛模式，可對應各種駕馭情境，讓駕駛盡情享受愜意的旅行時光。
European Design歐洲製造，彰顯獨特跑旅風格
融合歐洲造車工藝與新世代動力科技的Ceed Sportswagon MHEV，此次全新導入「夜幕綠」、「墨鐵灰」兩種歐洲專屬新車色，再添旅行車風采，為車主塑造出眾獨特的風格。車頭延續Kia家族設計語彙虎式造型水箱護罩，搭配全新LED造型頭燈整合全新三箭式日行燈，透過三組箭矢造型LED日行燈設計，散發出銳利無比的視覺感受，而全新飛箭式前保桿設計同樣讓人耳目一新，搭配進氣口飾條勾勒出動感十足的跑旅風格。車側肩線以立體折線，對應C柱線條，為上窗線刻劃出優雅的半月線條，搭配旋鏢式LED尾燈，以及225/45 R17的運動化跑胎與全新五幅式雙色鋁圈，賦予Ceed Sportswagon MHEV更多運動跑旅氣息。
Ceed Sportswagon MHEV車室內裝的鋪陳格局承襲簡潔歐風基因，前座搭載高質感的皮質方向盤、排檔桿、類金屬旋鏢式設計把手，搭配Deluxe歐風複合材質座椅，從細節處處展露細膩質感。車艙搭載 12.3吋整合智慧型全數位儀表板，與 8吋多媒體影音觸控系統，同時支援無線Apple CarPlayTM與Android AutoTM連結(註3)，直覺化數位座艙讓科技隨時觸手可及，給予駕駛輕鬆便捷的用車體驗。此外，Ceed Sportswagon MHEV另搭載雙區獨立自動恆溫空調系統、十向可調式電動駕駛座，與駕駛座電動記憶功能，全面提升乘坐的便利性與舒適性。在空間機能方面，後行李廂擁有521公升的置物空間，於6 : 4分離可折式座椅椅背傾倒模式下更可擴充至1,581 公升，加上行李廂隔板下方多格儲物的貼心設計，搭配貼身感應式電動尾門，讓裝載物品更加輕鬆。Ceed Sportswagon MHEV以奔放迷人的獨特風格與實用空間機能性，完美演繹獨特的歐洲旅行車風貌。
Pioneer Technology前瞻科技，全方位安全科技一次到位
Ceed Sportswagon MHEV搭載完整的主被動安全科技，為車內成員提供全方位的安全防護。除標配符合SAE Level 2的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)、LFA車道維持輔助系統 (全速域)、FCA 前方主動防撞輔助系統 (含行人、騎士、車輛偵測) 、HBA智慧遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統等之外，更搭載同級最佳(註1)RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統與BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統，隨時監控周遭道路環境。此外，全車更以高剛性結構強化設計搭配6具SRS輔助氣囊，從每個行駛細節守護全車乘客的安全。
歐洲智慧油電跑旅Ceed Sportswagon MHEV，即刻入主享前瞻禮遇
以綠能進化打造的Ceed Sportswagon MHEV，以 「心改變 ‧ 啟動新力量」為全新定位，從心改變、全面進化，陪伴每位樂於享受生活的車主，開拓更精采自由的世界。為回饋所有熱愛The Ceed Sportswagon MHEV的準車主，即日起至2023/2/28前下訂即可享專屬前瞻禮遇：除雙鏡頭行車紀錄器、LED車門迎賓燈、LED後廂尾門燈組之外，前100台的首批前瞻車主，另可獲得Kia原廠尊榮隨車用品組 ，優惠總價值超過35,000元。Kia歐洲智慧油電跑旅Ceed Sportswagon MHEV以全新油電動力系統、型隨機能的美學設計、與齊備完整的主被動安全科技，強勢進軍國內旅行車市場。Kia總代理台灣森那美起亞，敬邀所有熱愛Ceed Sportswagon MHEV的車迷朋友，於 2月18日(六)至2月19日(日)至全台各展示中心，搶先體驗Kia歐洲美型跑旅的迷人風采，與「Movement that Inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。
註1:同級車款係指以下車款：VW The Golf Variant, Peugeot 308 SW, ŠKODA Octavia Combi
註2:能源效率測試值係依歐盟(1999/100/EC 指令及其後續修正指令，NEDC 行車型態) 測試方法所測得之結果。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際能源效率值常低於測試值。
註3: Apple CarPlayTM 功能需使用iPhone 5 以上機種，支援iOS 作業系統版本及APP 功能限制，依Apple 公司公告為主。Android AutoTM 功能僅限Android 手機使用，與大部分搭載Android 5.0 或更新版本的裝置相容。實際支援Android 作業系統版本APP 功能限制，依Google 公司公告為準。Android AutoTM 無線連結功能目前僅支援Google 手機與部分Samsung 手機，詳情請依Google 公司通告為準。
註:規格配備以實車為準。本公司保留產品相關規格配備變更或停用之權利。Kia Ceed Sportswagon建議售價：
| 車型
| Apex - Mild Hybrid
| 建議售價
| $1,098,000
| NO.
| 產品特點
| 1
| 歐洲血統
| 歐洲設計, 歐洲製造
| 2
| 同級最佳
| 1.5 Smart stream Turbo GDi
| 3
| 同級唯一
| CVVD 連續可變氣門持續期間系統
| 4
| 同級最佳
| 48V Mild Hybrid 智慧油電動力
| 5
| 同級最佳
| 高效節能表現優異, 絕佳油耗19.0km/L
| 6
| 同級最佳
| FCA 前方主動防撞輔助系統 (含行人、騎士、車輛偵測)
| 7
| 同級最佳
| Level 2 智慧駕駛輔助系統 (全速域SCC 智慧巡航控制系統+全速域LFA 車道維持輔助系統)
| 8
| 同級最佳
| BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統, RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統
| 9
| 同級最佳
| 12.3 吋整合智慧型全數位儀表板
| 10
| 同級最佳
| 感應式電動尾門 (貼身感應)