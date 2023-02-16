▲ Kia 小改款 Ceed SW 輕油電旅行車 109.8 萬維持原價上市

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Ceed Sportswagon MHEV 導入 48V 智慧油電系統，其搭載的 Smart stream 48V Mild Hybrid 1.5T 渦輪增壓汽油直列式 4 汽缸引擎，搭配 CVVD 連續可變氣門持續期間系統，可輸出 160ps 最大馬力，且 25.8 kg-m 扭力峰值在 1,500rpm 即可湧現。Ceed Sportswagon MHEV 所搭載的整合式 e-system 可回充車輛減速時的動能，並用於加速時的扭力輸出，不僅可減少引擎耗能，更使其整體油耗表現更一舉達到 19.0km/L 水準。具有 ECO 節能、 Normal 一般、Sport 運動共三種駕駛模式動力，結合 7 速雙離合器自手排系統，懸吊系統則採用前麥花臣/後多連桿結構。
進口身份 歐洲製造
Ceed Sportswagon MHEV 全新導入「夜幕綠」、「墨鐵灰」兩種歐洲專屬新車色，搭配全新 LED 造型頭燈整合全新三箭式日行燈，搭配旋鏢式 LED 尾燈，以及 225/45 R17 的運動化跑胎與全新五幅式雙色鋁圈。車室內裝承襲歐風基因，前座搭載皮質方向盤、排檔桿、類金屬旋鏢式設計把手，搭配Deluxe歐風複合材質座椅。車艙搭載 12.3 吋整合智慧型全數位儀表板，與 8吋多媒體影音觸控系統，同時支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 連結。另搭載雙區獨立自動恆溫空調系統、十向可調式電動駕駛座，與駕駛座電動記憶功能。空間機能方面，後行李廂擁有 521 公升的置物空間，於 6 : 4 分離可折式座椅椅背傾倒模式下更可擴充至 1,581 公升，行李廂隔板下方具備多格儲物的貼心設計，也提供感應式電動尾門，具備實用空間機能性。
全方位安全科技到位
Ceed Sportswagon MHEV 搭載完整的主被動安全科技，除標配符合 SAE Level 2 的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)、LFA 車道維持輔助系統 (全速域)、FCA 前方主動防撞輔助系統 (含行人、騎士、車輛偵測) 、HBA 智慧遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統等之外，更搭載 RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統與 BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統。此外，全車更以高剛性結構強化設計搭配 6 具 SRS 輔助氣囊。
入主享前瞻禮遇 試駕報導請期待
即日起至 2023/2/28 前下訂 Ceed Sportswagon MHEV 即可享專屬前瞻禮遇：除雙鏡頭行車紀錄器、LED 車門迎賓燈、LED 後廂尾門燈組之外，前 100 台的首批前瞻車主，另可獲得 Kia 原廠尊榮隨車用品組 ，優惠總價值超過 35,000 元。Ceed Sportswagon MHEV 將於 2 月18 日(六)至 2 月 19 日(日)現身 Kia 全台各展示中心，2GameSome 完整試駕報導也將露出，敬請期待。