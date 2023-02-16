▲ Kia 小改款 Ceed SW 輕油電旅行車 109.8 萬維持原價上市

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進口身份 歐洲製造

全方位安全科技到位

即日起至 2023/2/28 前下訂 Ceed Sportswagon MHEV 即可享專屬前瞻禮遇：除雙鏡頭行車紀錄器、LED 車門迎賓燈、LED 後廂尾門燈組之外，前 100 台的首批前瞻車主，另可獲得 Kia 原廠尊榮隨車用品組 ，優惠總價值超過 35,000 元。Ceed Sportswagon MHEV 將於 2 月18 日(六)至 2 月 19 日(日)現身 Kia 全台各展示中心，2GameSome 完整試駕報導也將露出，敬請期待。



