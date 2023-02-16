▲ 宏佳騰全車系推優購案 回廠滿額抽日本來回機票

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春季時分好出遊 宏佳騰「FUN心Ai玩」春季健檢為車主守護行車安全
時序步入春季時分，又是騎車出遊賞花好時機，為守護每一位車主的行車安全，宏佳騰推出「FUN心Ai玩」電車全車系春季健檢，自即日 (2/16) 起至3/31，宏佳騰邀請車主預約回廠進行免費車輛安全健檢服務。健檢項目包括電裝系統、冷卻系統、安全性檢查、傳動系統、機械結構五大系統，讓車主愛車在出遊期間，以最佳車輛狀態享受愉悅的騎乘旅程。活動期間除享原廠精品最高9折優惠，消費滿2,500元即可獲贈滿額禮刮刮樂一張，就有機會抱走「台灣虎航日本全航線來回機票」、「8,800元 7-11禮券」、「CROXERA M智慧後照鏡」、「MAXXIS 110/70-13 MA-EVR輪胎」、「FASS輕量化魚雷矽膠握把」等多項好禮。歡迎車主即刻預約回廠免費健檢：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/funtoplay
宏佳騰CROXERA M智慧後照鏡全台門市首度開賣
由宏佳騰與MSI微星科技攜手打造的「CROXERA M智慧後照鏡」，自嘖嘖集資平台開賣以來，受到市場極大討論熱潮，為了提供所有宏佳騰車主更便利的選購搭載，自即日起（2/16）正式於全台智慧門市同步開賣，車主只需前往指定智慧門市，即可進行「CROXERA M智慧後照鏡」購買、安裝、諮詢等完整服務，非宏佳騰智慧電車車主亦可至全台四個指定購買據點同享服務，立即享有「CROXERA M智慧後照鏡」內建的騎乘速限、預警測速照相等實用安全機制。欲知更多產品訊息，請洽官網：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/accessory-ai-croxera-m
南台灣二輪盛會即將展開 宏佳騰品牌油／電全陣容到位
南台灣二輪年度盛會「2023 台南車展」即將於2月24至2月27日假大台南會展中心盛大開幕，宏佳騰以油電全車系陣容響應，讓更多南台灣民眾近距離欣賞宏佳騰機車的獨特魅力及先進科技。此外，宏佳騰展區特別安排動感十足的車模於活動現場和參觀民眾進行有獎問答的熱情互動，賞車填問卷還能獲得抽獎機會，有機會抱走「品牌多用途防水包」、「安全帽藍牙智慧耳機」、「品牌質感安全帽」等多項好禮，更有展場限定購車優惠，絕對讓所有車迷朋友都能感受宏佳騰的品牌魅力，誠摯歡迎大家蒞臨現場觀展體驗。