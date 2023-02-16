HINO 商用車、TOYOTA 商旅車於 3/14~3/24 舉辦 8 場次巡迴
由HINO商用車、TOYOTA商旅車總代理和泰汽車主辦的「2023年商用車巡迴展」活動將於3/14(二)開跑，分別於桃園、台中、台南、高雄、宜蘭、花蓮共8場次巡迴展出各種最新車款，本次展示全新配備HINO六期安規系列車型、功能多樣化的各式完成車、TOYOTA商旅車及大型巴士，期許提供最全方位商品滿足顧客不同事業需求。
2GameSome - 有車賞
HINO商用車、TOYOTA商旅車於2022年3.49噸(含)以上市場登錄7,491台， 市佔率32.4%，贏得商用車總市場銷售冠軍二連霸，TOYOTA Hiace及Granvia車系表現亦相當亮眼，登錄1,138台，銷售再創新高，有賴廣大顧客愛用與支持，總代理和泰汽車也將持續提供最高規格的商品及服務，與頭家們一起打拚、共創未來！
此次巡迴展將展示全新導入的HINO 3.49噸自排長軸框式車型、配備PCS預警式防護系統*的300系5噸冷凍廂式車及大馬力的8噸車型、500系17噸鋁合金鷗翼廂式完成車，以及12速自手排700系等車輛，多元車款符合各行各業不同用途，歡迎蒞臨現場賞車。
2023年商用車巡迴展採開放式入場，現場備有限量來場禮與摸彩獎項，活動內容精彩可期！相關資訊可洽詢和泰汽車全台所屬商用車經銷商長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車之全台營業據點，或至HINO商用車官網最新消息查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心0800-522567。