▲ Volkswagen 公布新年度計畫，Tiguan 終於到港、電動車導入計畫仍未明

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台灣福斯汽車宣告3月1日起23年式全車系陸續上市、價格凍漲，其中The Tiguan即將到港，包含280 TSI Life、280 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、 380 TSI R-Line Performance和R，滿足消費者不同用車需求。The Tiguan 全車系採用前衛設計語彙、高科技安全配備，280 TSI Elegance 車型以上搭載IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，依據不同環境提供最佳照明，另擁有IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，透過Travel Assist 智慧車陣穿梭系統整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，提供駕駛直覺便利的巡航操作，全方位守護車主行車安全。
台灣福斯汽車不斷優化精品級賞車體驗，包含日前啟用的台中五權展示中心R Studio，將陸續進駐多間Volkswagen 展示中心，由R代表色金屬炫藍(Lapiz Blue)為基調，打造獨樹一格的豪華性能R展示空間，灌注賽車因子，重現剽悍戰鬥氣息。為給予更即時的服務，台灣福斯汽車持續開拓發展服務通路，攜手新經銷夥伴建立新展示據點與快捷保修中心，於台中大里、苗栗頭份、台南以及屏東，拓展大都會以外地區，連結全台灣經銷及售後網路，提供更加貼近車主的便捷服務。
為守護每一段擁車旅程，Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車將推出全新識別CPO(Certified Pre-Owned)，帶來軟硬體設備更新、導入數位化工具運用，並且享有舊換新方案，打造無縫接軌的行車體驗。Volkswagen 不僅是德系頂尖工藝的代名詞，更是每位車主不可或缺的好夥伴，為降低擁車成本，台灣福斯汽車推出各項車主獨享的優惠方案，包含「長里程彈性保養」、「福斯人禮遇計畫」車主會員制度、業界首推之「第5 至10年新車品質延長保固」以及車主專屬社交平台My Volkswagen APP，今年將擴增新功能，化身線上汽車管家，成為Volkswagen車主強大後援。
Volkswagen深耕台灣超過一甲子，感謝多年來消費者的鼓勵與支持，未來台灣福斯汽車將持續引進最新科技和先進車款，打造一般乘用車品牌首選，給予消費者頂級顧客體驗。