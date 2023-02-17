年齡跨距45歲！青銀素人共演雲門《薪傳》、 跨世代交流

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兩廳院藝術總監劉怡汝表示，青銀共創的精神不是同化跨世代的想法，而是讓彼此傾聽與理解，而透過表演藝術與觀眾溝通對話，或許是增進世代關係的方法，此次活動除讓青銀素人共舞外，還安排議題課程，讓表演藝術成為跨世代交流的「媒人」。
該計畫公布後，即吸引180名民眾報名，年齡從18到81歲，除台灣民眾，更有來自日本與馬來西亞的學員報名，經過甄選，有8位樂齡者（55歲以上）與13位青年（18至35歲）共21位入選工作坊，最小年紀為18歲，與最大年紀的樂齡者相差45歲，恰巧和《薪傳》的舞齡相同。
青銀共創工作坊首日，兩廳院集合講師與學員們於清晨的陽明山上，透過身體力行，捲起褲管讓雙腳踩入水田中，親身體驗農民插秧的工作，感受「耕種與豐收」的辛勞與喜悅。
兩廳院表示，工作坊重要的「認同議題」課程由戲劇教育博士陳韻文帶領，學員在老師的引導下，講出自己的故事，讓其他學員傾聽，並了解生命歷程中重要的事件。陳韻文說，學員通過整理過去，理解自己存在與我們共生的現在，進而在舞台上精準執行舞步時能知其所以然地自信發光。
兩廳院指出，經過議題工作坊的探討與理解，大力幫助了學員在排練時凝聚與前進；此次為呈現青銀素人版《薪傳》片段演出，特別邀請3位曾經跳過數次《薪傳》的舞者，包括雲門助理藝術總監李靜君、前雲門舞者蘇依屏與前雲門2舞者許嘉卿來訓練青銀素人舞者們，3位老師共安排扎實的40小時密集排練。
兩廳院說，學員們於13日起於兩廳院排練室開始排練，首日的舞步課程已經讓學員們都累倒在地，但次日依舊準時在排練場報到，沒有一位學員放棄，也在排練的跺腳聲與吶喊聲裡共度西洋情人節。李靜君在排練後表示，這次青銀共創計畫讓我們更加了解族群，世代，認同與溝通，這種精神就是「薪傳」。
今年25歲、來自日本的青年學員松倉祐希接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己相當喜歡台灣，也有在學現代舞，在日本時就知道雲門舞集是台灣最有名的舞團，因此去年來台灣讀研究所，聽聞有這個活動就立即報名。
她說，能從《薪傳》中了解台灣歷史、文化，與時代背景，非常吸引人，跟長輩相處也很開心，即使大家年齡不同、學習目的不同，但都有一個共通點，那就是「喜歡跳舞」。
61歲、樂齡學員姚億鍾說，自己是雲門鐵粉，只要有表演、活動就會參加，雖然非舞蹈本科生，但從小就學習各種舞蹈，也曾在1983年參加過林懷民的台北現代舞團素人徵選活動，幸運徵選上，培訓半年，進而演出，這次看到青銀共創活動，又是她相當喜歡的作品《薪傳》，一定要來參加。
她說，跟年輕人共舞、學習，感受到他們「直接」的說話方式，也經常爆出好笑、新穎的話語，下課還會約「自拍」，熱情與活力都感染了她，青銀學員彼此接觸4、5天就像個大家庭了；在舞作的表演上，青銀學員也協助彼此，青年肢體動作較到位，會協助樂齡者，樂齡者的生活經驗與情感較豐富，則會建議青年怎麼「舞出感情」。
兩廳院表示，林懷民所編創的《薪傳》首演於1978年，講述漢族先民開墾台灣的篳路藍縷，時隔45年，這回由相差45歲的青銀素人舞者們經過訓練後跳出片段，雖然生長在不同世代，擁有不同歷史文化背景，卻透過《薪傳》建立關係，以「認同」議題開啟交流，並用舞蹈對話。
工作坊將於3月1日晚上間於國家戲劇院大廳舉辦「兩廳院青銀共創X雲門《薪傳》素人版呈現與交流座談」，呈現青銀素人版的《薪傳》的〈耕種與豐收〉段落，即日起，活動開放觀眾於兩廳院官網免費報名參加。