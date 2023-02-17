▲ 維持原價的 Kia 小改款 Ceed Sportwagon，會是旅行車元年的黑馬嗎？

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先從價格面切入，109.8 萬的售價，成功切入新問世不久的Ford Focus Wagon與相當熱銷的 Skoda Octavia Combi 之間，而以其進口身份，也可堪稱台灣市場中最親民的旅行車款；論配備、動力科技、安全規格等也絕對有與實力一較高下，且更重要的是，在當前「漲聲不斷」的市場現況，小改款後加諸如 48V 輕油電、12.3 吋數位儀表列為標配、駕駛座電動座椅、無線 Apple Carplay 與 Android Auto 與後座 Type-C 充電插座等挺有感的配備，仍能維持原價，這一點對於市場的殺傷力，或許更是重要。
從車型定位而言，以 Kia 當前在台灣車系佈局，休旅車款實屬齊全，由小到大提供 Stonic、Sportage、Sorento 等車型，但以當前休旅車款「插好插滿」見縫插針的佈局，由於 Stonic 不到 4.2 米的車長，讓其與擁有 4.6 米車長的 Sportage 中間似乎仍有空間，以市場龍頭 Toyota 為例，就是在 C-HR 與 RAV4 中間插了個 Corolla Cross 車型。Kia 為了彌補此空缺，森那美起亞積極向母廠爭取，雖然國外具備 Niro 此車長約 4.4 米的跨界休旅車，也具備油電甚至純電動力選擇，但論電動科技世代、引進後的售價與全新車款的維修後勤成本，確實不若選擇小改款 Ceed Sportwagon 來有競爭力，或許不是市場熱區的休旅車，但跟著 Focus Wagon 上市後的熱度推出，似乎也是挺好的時機。
回歸主題，來到此次小改款 Ceed Sportwagon 試駕心得分享。不得不說，改得多不如改得巧，眼前的此輛小改款 Ceed Sportwagon 確實改變得讓人耳目一新，且是朝更順眼、更具時代新意的方向前進，尤其是水箱護罩與兩側氣壩的修飾，或許車尾維持原樣，但有著更吸引人的前臉，搭配全新三箭式 LED 投射式頭燈與整合式 LED 前霧燈的搭載，賣相絕對是加分的。
座艙內大抵維持先前佈局，將 12.3 吋數位儀表列為標配（小改款前僅限首批 100 輛），中控臺上方的 8 吋多媒體影音觸控系統則增加了無線 Apple Carplay 與 Android Auto 手機整合功能，但可惜的是仍未有中文介面，或許使用手機整合功能影響不大，但儀表板的設定對於不諳英文的消費者可能就會稍嫌吃力。
但少了中文介面的失落，可以在駕駛座增加十向電動調整、兩組記憶功能後獲得安慰，副駕駛的腰靠也為電動調整，座椅則同樣採用 Deluxe 複合材質，僅針對方向盤、排檔桿等處採用合成皮材質。但透過得宜的造型設計與多層次的材質鋪陳，整體座艙質感其實相當符合其價格定位。
標準乘坐狀態下 521 公升的後廂置物容積，雖然不若對手動輒 600L 公升以上水準，但若算入後廂底板下的額外置物空間，其實表現也相當出色，且改款後更針對底板下較靠近外側的置物空間加深，也增加實用性，相較於同級距休旅車款而言，此後廂容積也可立於不敗之地。
針對相同的 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎增加 48V 輕油電動力系統後，雖然動力輸出同樣維持在 160ps / 25.8kgm，但由於透過 48V 輕油電的幫助，且可在 ECO Mode 時啟動滑行模式，關閉引擎增加省油效應（需依據 48V 鋰電池電量而定是否啟動此功能），讓其官方公佈油耗從之前的 16.5km/L 大幅進步至 19km/L。48V 輕油電的優點，也讓怠速熄火裝置作動時相當無感，上車第一件事不再是關閉怠速熄火裝置，也是小改款後相當有感的進步。
實際駕馭感受，在相同的動力數據下，整體加速體感與小改款前相似，除了 Sport 模式時因油門反應與變速箱邏輯所致，讓加速感受較為明顯，在其他模式中因節能導向，低速加速時相對斯文，對於動力較有要求的買家或許無法滿足，但若以其車型定位而論，應該還算可圈可點。
安全科技部分，同樣標配符合 SAE Level 2 的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，有著全速域的智慧巡航控制系統車道維持功能以外，針對原本僅有警示功能的 BCW 盲區偵測警示功能，更增加 BCA 盲區防撞主動煞車輔助功能，讓主動安全防護更加周全，再加上同樣高剛性車體、六具防護氣囊、ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置等配備規格，安全規格也屬到位。
搭著當前話題正夯的旅行車熱度，雖然小改款 Ceed Sportwagon 相較於對手仍有品牌光環上的落差，但以期快速成長的表現，再加上小改款前的車主輪廓，以新世代、有想法的購車族群為主，相信在產品實力增進後，小改款 Ceed Sportwagon 的市場榮景絕對可以想見。