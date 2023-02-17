新臺幣 109.8 萬元起　Kia Ceed Sportswagon MHEV 正式發表上市

維持原價的 Kia 小改款 Ceed Sportwagon，會是旅行車元年的黑馬嗎？

▲ 維持原價的 Kia 小改款 Ceed Sportwagon，會是旅行車元年的黑馬嗎？
▲ 維持原價的 Kia 小改款 Ceed Sportwagon，會是旅行車元年的黑馬嗎？

2GameSome - 有車賞

早在 Kia 小改款 Ceed Sportwagon 發表前一週，2GameSome 就已受邀前往試駕體驗，雖然對產品進化頗有感，但在當時尚未知道正式售價之際，寫下評論之前，心中冒出個想法：「不妨再等等，畢竟以近年來森那美起亞大膽做法，或許會喊出個讓人驚喜的售價，屆時再來評論，或許會更為精彩。」一如預期，2 月 16 日小改款 Ceed Sportwagon 正式上市，雖然進化幅度不小，卻維持著與改款前相同的 109.8 萬售價，讓以下的試駕報導，除了針對產品以外，對於小改款 Ceed Sportwagon 的市場優勢，以及森那美起亞的市場策略，也可同步提及。

我是廣告 請繼續往下閱讀
試駕車款為 Kia 小改款 Ceed Sportwagon，建議售價新台幣 109.8 萬元。
試駕車款為 Kia 小改款 Ceed Sportwagon，建議售價新台幣 109.8 萬元。
先從價格面切入，109.8 萬的售價，成功切入新問世不久的Ford Focus Wagon與相當熱銷的 Skoda Octavia Combi 之間，而以其進口身份，也可堪稱台灣市場中最親民的旅行車款；論配備、動力科技、安全規格等也絕對有與實力一較高下，且更重要的是，在當前「漲聲不斷」的市場現況，小改款後加諸如 48V 輕油電、12.3 吋數位儀表列為標配、駕駛座電動座椅、無線 Apple Carplay 與 Android Auto 與後座 Type-C 充電插座等挺有感的配備，仍能維持原價，這一點對於市場的殺傷力，或許更是重要。

從車型定位而言，以 Kia 當前在台灣車系佈局，休旅車款實屬齊全，由小到大提供 Stonic、Sportage、Sorento 等車型，但以當前休旅車款「插好插滿」見縫插針的佈局，由於 Stonic 不到 4.2 米的車長，讓其與擁有 4.6 米車長的 Sportage 中間似乎仍有空間，以市場龍頭 Toyota 為例，就是在 C-HR 與 RAV4 中間插了個 Corolla Cross 車型。Kia 為了彌補此空缺，森那美起亞積極向母廠爭取，雖然國外具備 Niro 此車長約 4.4 米的跨界休旅車，也具備油電甚至純電動力選擇，但論電動科技世代、引進後的售價與全新車款的維修後勤成本，確實不若選擇小改款 Ceed Sportwagon 來有競爭力，或許不是市場熱區的休旅車，但跟著 Focus Wagon 上市後的熱度推出，似乎也是挺好的時機。

Kia 於其他市場的中型休旅車款 Niro。
Kia 於其他市場的中型休旅車款 Niro。
回歸主題，來到此次小改款 Ceed Sportwagon 試駕心得分享。不得不說，改得多不如改得巧，眼前的此輛小改款 Ceed Sportwagon 確實改變得讓人耳目一新，且是朝更順眼、更具時代新意的方向前進，尤其是水箱護罩與兩側氣壩的修飾，或許車尾維持原樣，但有著更吸引人的前臉，搭配全新三箭式 LED 投射式頭燈與整合式 LED 前霧燈的搭載，賣相絕對是加分的。

重新修飾的水箱護罩，依舊帶有既有的虎鼻風格，修飾得更為俐落簡約。
重新修飾的水箱護罩，依舊帶有既有的虎鼻風格，修飾得更為俐落簡約。
全新 LED 造型頭燈整合全新三箭式日行燈。
全新 LED 造型頭燈整合全新三箭式日行燈。
標配車頂行李架。
標配車頂行李架。
胎圈規格為 225/45R17。
胎圈規格為 225/45R17。
車尾線條大抵維持原有設計，導入旋鏢式 LED 尾燈，下方排氣管採取隱藏式。
車尾線條大抵維持原有設計，導入旋鏢式 LED 尾燈，下方排氣管採取隱藏式。
座艙內大抵維持先前佈局，將 12.3 吋數位儀表列為標配（小改款前僅限首批 100 輛），中控臺上方的 8 吋多媒體影音觸控系統則增加了無線 Apple Carplay 與 Android Auto 手機整合功能，但可惜的是仍未有中文介面，或許使用手機整合功能影響不大，但儀表板的設定對於不諳英文的消費者可能就會稍嫌吃力。

座艙格局與先前差異不大，12.3 吋數位儀表列為標配。
座艙格局與先前差異不大，12.3 吋數位儀表列為標配。
中控臺上方的 8 吋多媒體影音觸控系統仍無中文介面。
中控臺上方的 8 吋多媒體影音觸控系統仍無中文介面。
沒有配備 360 度環景，但其實後方顯影輔助系統也很夠用。
沒有配備 360 度環景，但其實後方顯影輔助系統也很夠用。
無線 Apple Carplay 與 Android Auto 手機整合功能為標配。
無線 Apple Carplay 與 Android Auto 手機整合功能為標配。
但少了中文介面的失落，可以在駕駛座增加十向電動調整、兩組記憶功能後獲得安慰，副駕駛的腰靠也為電動調整，座椅則同樣採用 Deluxe 複合材質，僅針對方向盤、排檔桿等處採用合成皮材質。但透過得宜的造型設計與多層次的材質鋪陳，整體座艙質感其實相當符合其價格定位。

駕駛座為十向電動調整功能。
駕駛座為十向電動調整功能。
兩組記憶功能僅限駕駛座專屬。
兩組記憶功能僅限駕駛座專屬。
雖然非真皮材質，但 Deluxe 複合材質也兼具質感與耐用度。
雖然非真皮材質，但 Deluxe 複合材質也兼具質感與耐用度。
2650mm 軸距帶來不俗的後座空間。
2650mm 軸距帶來不俗的後座空間。
前座門板置物空間。
前座門板置物空間。
後座門板置物空間。
後座門板置物空間。
配備有後座出風口。
配備有後座出風口。
48V 鋰電池安置於後座座椅下方，如圖示的通風處。
48V 鋰電池安置於後座座椅下方，如圖示的通風處。
配備雙區恆溫空調。
配備雙區恆溫空調。
中控台下方有著極佳的置物空間幾能，並有多處的電源插座。
中控台下方有著極佳的置物空間幾能，並有多處的電源插座。
中央鞍座與扶手下方的置物空間也相當多元。
中央鞍座與扶手下方的置物空間也相當多元。
標準乘坐狀態下 521 公升的後廂置物容積，雖然不若對手動輒 600L 公升以上水準，但若算入後廂底板下的額外置物空間，其實表現也相當出色，且改款後更針對底板下較靠近外側的置物空間加深，也增加實用性，相較於同級距休旅車款而言，此後廂容積也可立於不敗之地。

配備貼身感應式的感應式電動尾門。
配備貼身感應式的感應式電動尾門。
標準乘坐狀態下可達 521 公升的後廂置物容積。
標準乘坐狀態下可達 521 公升的後廂置物容積。
後廂底板下的額外置物規劃相當聰明，且改款後更針對底板下較靠近外側的置物空間加深。
後廂底板下的額外置物規劃相當聰明，且改款後更針對底板下較靠近外側的置物空間加深。
後廂兩側具備照明、掛勾、外接電源插座。
後廂兩側具備照明、掛勾、外接電源插座。
後座椅背傾倒後，最大置物容積可達 1,581 公升。
後座椅背傾倒後，最大置物容積可達 1,581 公升。
針對相同的 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎增加 48V 輕油電動力系統後，雖然動力輸出同樣維持在 160ps / 25.8kgm，但由於透過 48V 輕油電的幫助，且可在 ECO Mode 時啟動滑行模式，關閉引擎增加省油效應（需依據 48V 鋰電池電量而定是否啟動此功能），讓其官方公佈油耗從之前的 16.5km/L 大幅進步至 19km/L。48V 輕油電的優點，也讓怠速熄火裝置作動時相當無感，上車第一件事不再是關閉怠速熄火裝置，也是小改款後相當有感的進步。

依舊搭載 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，增加 48V 輕油電動力系統後，輸出同樣維持在 160ps / 5500rpm 最大馬力與 25.8kgm / 1500~3500rpm 峰值扭力。
依舊搭載 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，增加 48V 輕油電動力系統後，輸出同樣維持在 160ps / 5500rpm 最大馬力與 25.8kgm / 1500~3500rpm 峰值扭力。
動力銜接 7 速雙離合器自手排系統，採取前輪驅動配置。
動力銜接 7 速雙離合器自手排系統，採取前輪驅動配置。
具備 ECO 節能 / Normal 一般 / Sport 運動等三種模式的可變行車駕馭系統。
具備 ECO 節能 / Normal 一般 / Sport 運動等三種模式的可變行車駕馭系統。
ECO Mode 時啟動滑行模式，關閉引擎增加省油效應。
ECO Mode 時啟動滑行模式，關閉引擎增加省油效應。
48V 輕油電導入後，官方公佈油耗從之前的 16.5km/L 大幅進步至 19km/L，也讓怠速熄火裝置作動時相當無感。
48V 輕油電導入後，官方公佈油耗從之前的 16.5km/L 大幅進步至 19km/L，也讓怠速熄火裝置作動時相當無感。
實際駕馭感受，在相同的動力數據下，整體加速體感與小改款前相似，除了 Sport 模式時因油門反應與變速箱邏輯所致，讓加速感受較為明顯，在其他模式中因節能導向，低速加速時相對斯文，對於動力較有要求的買家或許無法滿足，但若以其車型定位而論，應該還算可圈可點。

Sport 模式時因油門反應與變速箱邏輯所致，讓加速感受較為明顯，在其他模式中因節能導向，低速加速時相對斯文。
Sport 模式時因油門反應與變速箱邏輯所致，讓加速感受較為明顯，在其他模式中因節能導向，低速加速時相對斯文。
懸吊採用前麥花臣後多連桿配置。後軸處增加了 48V 鋰電池組，稍微優化了車身配重，讓後軸的行路質感更為服貼。
懸吊採用前麥花臣後多連桿配置。後軸處增加了 48V 鋰電池組，稍微優化了車身配重，讓後軸的行路質感更為服貼。
除了有貼近歐風且多了些韌性與舒適度的底盤回饋感受以外，改款後的車身上部隔音表現也有所提升。
除了有貼近歐風且多了些韌性與舒適度的底盤回饋感受以外，改款後的車身上部隔音表現也有所提升。
安全科技部分，同樣標配符合  SAE Level 2  的 DRIVE WiSE  智慧安全輔助系統，有著全速域的智慧巡航控制系統車道維持功能以外，針對原本僅有警示功能的 BCW 盲區偵測警示功能，更增加 BCA 盲區防撞主動煞車輔助功能，讓主動安全防護更加周全，再加上同樣高剛性車體、六具防護氣囊、ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置等配備規格，安全規格也屬到位。

標配符合  SAE Level 2  的 DRIVE WiSE  智慧安全輔助系統。
標配符合  SAE Level 2  的 DRIVE WiSE  智慧安全輔助系統。
針對原本僅有警示功能的 BCW 盲區偵測警示功能，更增加 BCA 盲區防撞主動煞車輔助功能。
針對原本僅有警示功能的 BCW 盲區偵測警示功能，更增加 BCA 盲區防撞主動煞車輔助功能。
搭著當前話題正夯的旅行車熱度，雖然小改款 Ceed Sportwagon 相較於對手仍有品牌光環上的落差，但以期快速成長的表現，再加上小改款前的車主輪廓，以新世代、有想法的購車族群為主，相信在產品實力增進後，小改款 Ceed Sportwagon 的市場榮景絕對可以想見。

這次Honda Civic Type R的對手不是別人，是來自前輩的挑戰

Tesla FSD系統會讓車〝直直撞〞，美國將召回超過36萬輛車更新軟體

Hyundai Ioniq 6預計3/7登台和大家見面

準備出戰巴林大獎賽　Ferrari SF-23 正式亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀