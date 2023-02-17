燒烤吃到飽點什麼？牛舌只排第2　一招「烤蔬菜」甜到爆

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內的燒肉話題，分析最受網友熱議的10大燒肉熱門食材。令人意外的是，討論聲量最高食材竟是「干貝」，有許多人在社群討論區發文，請益哪裡有提供干貝吃到飽的燒烤店家，其中干貝的「真假」也受到高度關注，就有網友認為，「吃到飽的干貝應該都假的」，也就是俗稱的「組合干貝」，使用扇貝碎肉混沖魚漿、花枝漿，由於天然干貝每公斤動輒破千元，因此在一般燒烤吃到飽不太可能供應天然干貝。
烤牛舌厚切更好吃
位居討論聲量第2名的則是「牛舌」，由於牛舌在大火上烤過之後，吃起來有著爽脆的口感，受到許多饕客青睞，尤其厚切牛舌更能品嘗到其特有的口感及美味肉汁，因此網友們也推薦，若愛吃烤牛舌，最好還是到專門店或是單點的燒烤店，因為通常吃到飽店家的牛舌「都切超級薄，覺得不好吃」，不如多花一點錢到專門店才不會失望。
在家自烤洋蔥有妙招
除了各式肉品，解膩且相對健康的蔬菜也有眾多討論，就有網友發問「吃燒烤時喜歡吃什麼蔬菜？」其中不少人都力推洋蔥，吃起來十分解膩，吃完後可以「提升續航力」，繼續吃下更多烤肉。還有老饕分享，洋蔥其實烤越久越香甜，而且在家裡自行準備也不難，只要將洋蔥插上牙籤，再切片成厚度1公分、避免散掉，放在熱度較低的文火上烤5至10分鐘，就可以吃到甜美、不辣口的洋蔥。