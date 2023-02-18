【試駕】沒攻頂也沒關係，BMW M340i xDrive Touring就已夠嗨了

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既然是小改車型就先說說改了哪些，如果你不是大水箱護罩支持者的話，你肯定可以接受小改3系列的轉變，因為仍維持多數人可接受的尺寸，而小改車型則在原有基礎下強化水箱護罩輪廓，格柵造型也一併進行修改，此外氣壩面積也加大，搭配新保險桿造型和M Performance與亮黑光澤套件，因而帶來更具威脅的氣勢，但也因此少了水箱護罩鍍鉻星芒與鈰灰飾條，此外頭燈日行燈組也有調整，進一步強化神韻銳利度。由於適逢BMW M 50周年，因此M340i xDrive Touring也配置專屬紀念廠徽。
車室也是小改3系列主要的進化項目，一進入座艙即能發現由12.3吋數位儀表與14.9吋中控組成的曲面螢幕，由於配置曲面螢幕因此操作介面也更換成iDrive 8.0系統，雖然先前已有幾次體驗，但每每試駕仍無法適應iDrive 8.0邏輯，不過小改3系列方向盤仍維持先前設計，因此在操啟動半自動駕駛會相對較其新世代車型來得直覺。
3系列最強車型當屬M3，現在旅行車部分也終於推出M3 Touring，不過目前還處於接單狀態還未正式上市，因此在此之前M340i xDrive Touring就是當前車型最強一哥。雖只是暫代，但M340i xDrive Touring搭載的3.0升直六渦輪引擎可是有374hp最大馬力與51kgm最大扭力，4.6秒0～100km/h加速實力，不僅如此還有導入48V輕油電系統，能在行進間關閉引擎滑行達到節能。
拜充配動力所賜，M340i xDrive Touring於低速只需正常踩踏油門就已會有相當充裕的能量釋放，因此只要稍微加深油門就可以感受到強勁的推力，當然若是奮力重踩也會立即給予動力作為回應，更別說Sport模式會加強各區域的力道輸出，也由於M340i xDrive Touring擁有374hp動力傍身，因此就算於ECO模式下也不會讓你感到無力。
M340i xDrive Touring最讓人讚賞的並不是動力性能而是腳下功夫，所配備可降低10mm的M跑車電子懸吊，除可依喜好或環境選擇模式，其抑制側傾的能力與四輪驅動系統，也能在山路帶來美妙令人愉悅的表現，而這還只是Comfort模式，當然若要認真跑還是建議切換到Sport。也別擔心Sport模式會讓懸吊作動變得過於神經，只會讓整體回彈作動更加速迅速及減少起伏幅度，當然免不了會讓感受硬朗些。在此狀態入彎前只要適當對煞車踏板施壓，接著看好路線就能放心大膽的踩油門出彎，而4,714mm不算太長的尺碼也帶來靈活的身手，四輪驅動更讓整體多了份安定感受。
M340i xDrive Touring除能逞兇鬥狠外，空間機能則是另一拿手項目，在4/2/4分離可傾倒後座助益下擁有豐富機能變化，全倒後更能創造1,510公升置物容積，後廂分隔網、電動尾門、後擋玻璃可開啟與後廂底板自動止滑功能更進一步讓擺放與拿取物品更便利。
要買3系列旅行車，我想多數消費者會想要M3 Touring吧，但兩車2百多萬元的價差並不是捏一下就能負擔的，但也別認為M340i xDrive Touring是退而求其次的選擇，因為所擁有的性能與動態表現，和空間機能與配備都相當適合熱血與日常，畢竟M3 Touring設定實在太過緊繃了。