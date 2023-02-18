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【試駕】沒攻頂也沒關係，BMW M340i xDrive Touring就已夠嗨了

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

旅行車是兼顧房車低重心操控與休旅車空間機能，如果又有強大性能動力絕對會讓旅行車支持者瘋狂，而BMW M340i xDrive Touring就是代表之一，對此日前我們也進行了試駕，不僅再次感受M340i威猛，也要體驗小改後帶來的魅力。

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既然是小改車型就先說說改了哪些，如果你不是大水箱護罩支持者的話，你肯定可以接受小改3系列的轉變，因為仍維持多數人可接受的尺寸，而小改車型則在原有基礎下強化水箱護罩輪廓，格柵造型也一併進行修改，此外氣壩面積也加大，搭配新保險桿造型和M Performance與亮黑光澤套件，因而帶來更具威脅的氣勢，但也因此少了水箱護罩鍍鉻星芒與鈰灰飾條，此外頭燈日行燈組也有調整，進一步強化神韻銳利度。由於適逢BMW M 50周年，因此M340i xDrive Touring也配置專屬紀念廠徽。

小改M340i xDrive Touring外觀看似沒變，但其實很多細節都已調整。
小改M340i xDrive Touring外觀看似沒變，但其實很多細節都已調整。
除改配置50周年廠徽，水箱護罩輪廓變得更銳利，氣壩與日行燈造型也有調整，另外亦配備亮黑光澤套件。
除改配置50周年廠徽，水箱護罩輪廓變得更銳利，氣壩與日行燈造型也有調整，另外亦配備亮黑光澤套件。
19吋輪圈飾蓋也更換50周年版本。
19吋輪圈飾蓋也更換50周年版本。
M340i xDrive Touring修長的身形真的迷人。
M340i xDrive Touring修長的身形真的迷人。
車室也是小改3系列主要的進化項目，一進入座艙即能發現由12.3吋數位儀表與14.9吋中控組成的曲面螢幕，由於配置曲面螢幕因此操作介面也更換成iDrive 8.0系統，雖然先前已有幾次體驗，但每每試駕仍無法適應iDrive 8.0邏輯，不過小改3系列方向盤仍維持先前設計，因此在操啟動半自動駕駛會相對較其新世代車型來得直覺。

座艙格局沒有變動，最大改變就是配置12.3吋數位儀表與14.9吋中控組成的曲面螢幕。
座艙格局沒有變動，最大改變就是配置12.3吋數位儀表與14.9吋中控組成的曲面螢幕。
體驗過幾次還是不習慣iDrive 8.0，另外M340i xDrive Touring沒有提供AR擴增實境導航。
體驗過幾次還是不習慣iDrive 8.0，另外M340i xDrive Touring沒有提供AR擴增實境導航。
相較於中控，儀表介面能讓人很快就習慣。
相較於中控，儀表介面能讓人很快就習慣。
方向盤維持以往造型，因此於操作半自動駕駛會比其它新世代車型來得好用。
方向盤維持以往造型，因此於操作半自動駕駛會比其它新世代車型來得好用。
真心覺得控制旋鈕與實體按鍵比較好用。
真心覺得控制旋鈕與實體按鍵比較好用。
排檔改為撥桿式設計。
排檔改為撥桿式設計。
儀表平台附有碳纖維飾板。
儀表平台附有碳纖維飾板。
全景天窗替車室帶來明亮環境。
全景天窗替車室帶來明亮環境。
3系列最強車型當屬M3，現在旅行車部分也終於推出M3 Touring，不過目前還處於接單狀態還未正式上市，因此在此之前M340i xDrive Touring就是當前車型最強一哥。雖只是暫代，但M340i xDrive Touring搭載的3.0升直六渦輪引擎可是有374hp最大馬力與51kgm最大扭力，4.6秒0～100km/h加速實力，不僅如此還有導入48V輕油電系統，能在行進間關閉引擎滑行達到節能。

M340i xDrive Touring雖不如M3 Touring狂暴，但其實加速表現已非常強悍了。
M340i xDrive Touring雖不如M3 Touring狂暴，但其實加速表現已非常強悍了。
M340i xDrive Touring擁有374hp+11hp(48V)最大馬力與51kgm最大扭力。
M340i xDrive Touring擁有374hp+11hp(48V)最大馬力與51kgm最大扭力。
拜充配動力所賜，M340i xDrive Touring於低速只需正常踩踏油門就已會有相當充裕的能量釋放，因此只要稍微加深油門就可以感受到強勁的推力，當然若是奮力重踩也會立即給予動力作為回應，更別說Sport模式會加強各區域的力道輸出，也由於M340i xDrive Touring擁有374hp動力傍身，因此就算於ECO模式下也不會讓你感到無力。

充配的動力讓M340i xDrive Touring無論在任何模式都不會有無力感。
充配的動力讓M340i xDrive Touring無論在任何模式都不會有無力感。
可依需求自行調整模式。
可依需求自行調整模式。
還是習慣可直接選擇模式的設計。
還是習慣可直接選擇模式的設計。
M340i xDrive Touring最讓人讚賞的並不是動力性能而是腳下功夫，所配備可降低10mm的M跑車電子懸吊，除可依喜好或環境選擇模式，其抑制側傾的能力與四輪驅動系統，也能在山路帶來美妙令人愉悅的表現，而這還只是Comfort模式，當然若要認真跑還是建議切換到Sport。也別擔心Sport模式會讓懸吊作動變得過於神經，只會讓整體回彈作動更加速迅速及減少起伏幅度，當然免不了會讓感受硬朗些。在此狀態入彎前只要適當對煞車踏板施壓，接著看好路線就能放心大膽的踩油門出彎，而4,714mm不算太長的尺碼也帶來靈活的身手，四輪驅動更讓整體多了份安定感受。

M跑車電子懸吊與四輪驅動造就M340i xDrive Touring優異的身手。
M跑車電子懸吊與四輪驅動造就M340i xDrive Touring優異的身手。
別看旅行車一副好男人扮相，在山路可是會有勾人本事的壞傢伙。
別看旅行車一副好男人扮相，在山路可是會有勾人本事的壞傢伙。
M340i xDrive Touring高速過彎相當穩定。
M340i xDrive Touring高速過彎相當穩定。
M340i xDrive Touring除能逞兇鬥狠外，空間機能則是另一拿手項目，在4/2/4分離可傾倒後座助益下擁有豐富機能變化，全倒後更能創造1,510公升置物容積，後廂分隔網、電動尾門、後擋玻璃可開啟與後廂底板自動止滑功能更進一步讓擺放與拿取物品更便利。

Vernasca真皮M跑車座椅不僅質感出色包覆性也絕佳。
Vernasca真皮M跑車座椅不僅質感出色包覆性也絕佳。
2,851mm軸距提供舒適的乘坐環境。
2,851mm軸距提供舒適的乘坐環境。
行李廂擁有座椅4/2/4分離、1,510公升容積、後廂分隔網、自動止滑功能。
行李廂擁有座椅4/2/4分離、1,510公升容積、後廂分隔網、自動止滑功能。
後擋風玻璃可單獨開啟方便拿取物品。
後擋風玻璃可單獨開啟方便拿取物品。
要買3系列旅行車，我想多數消費者會想要M3 Touring吧，但兩車2百多萬元的價差並不是捏一下就能負擔的，但也別認為M340i xDrive Touring是退而求其次的選擇，因為所擁有的性能與動態表現，和空間機能與配備都相當適合熱血與日常，畢竟M3 Touring設定實在太過緊繃了。

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