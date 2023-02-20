女網友遭轟「公主病」！百億千金見11點戀愛要求逆風挺她

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，穆熙妍也在臉書發表看法，她認為這位女網友並沒有什麼問題，「雖然不是我想要的戀愛，但每個人的選擇和理想不一樣，難道在私人平台期待一下都不可以嗎？」她認為談感情本來講究的就是合適，各花入各眼，你無法認同並不代表別人不行，「當然，特立獨行的想法容易導致批評，但只憑一段文字就武斷地替別人貼上公主病的標籤，好像太嚴厲了點。重點是，這些願望也不是多難啊」。
除了主動拿相機手機紀錄這點，她覺得不一定有必要，「因為男生拍照技術不好而吵架的情侶我見過不要太多。另外我個人不太喜歡男生幫我提包包，甚至覺得接送很浪費時間。也千萬不要太黏，我對另一半吃什麼完全沒興趣。還有『無論怎麼鬧都沒有一絲不耐煩』這點對我來說太難太難了，因為我自己都做不到，我一句話多講幾次就會生氣，我吵架甚至不太哭」。
她自嘲個性像是男的，和發文的女生相差十萬八千里，但她完全不會否定發文者，「像我這種大女人，就覺得需要這些小行為而感受幸福的女孩子，真是太可愛了啊！她的要求細寫出來或許讓很多男生反感，但其實它們只是一些例子，不是戀愛鐵則，不是說誰非要一條條做到才能在一起。」她認為女網友的訴求，其實是在於最後兩點「接受與陪伴」，而這不過是任何關係裡的基礎，其他的只是蛋糕上的花邊。
穆熙妍認為，若你的對象能接受你的缺點，在低潮時接住你，伴你走過喜怒哀樂，你會在意平常他有沒有幫你提包包嗎？被嗤之以鼻的愛情理想，她看到的不是公主病，而是列舉了一些會讓自己感到幸福的生活細節而已。至於當事人條件如何，「配不配」，她自己也說了：「可是我的問題很多。」可見當事人也認知到，無腦地一個勁要求對方要如何如何，是行不通的。老實說，這樣的戀愛需要很多真心和耐心，期待也沒有錯，但與其坐在原地等待夢想實現，不如讓自己越來越好，王子可以一邊走一邊找。最後，她也感嘆：「不是只有電影電視人物才講人設，不努力不付出的女主角，最後得到幸福，觀眾也會覺得莫名其妙。單方面要求或付出都是不夠的，取得平衡，才能以自己想要的方式被愛著」。（編輯：郭佩蓉）