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OPEL 台中旗艦展示暨服務中心開工動土 預計 2024 年第四季開幕

▲ OPEL 台中旗艦展示暨服務中心開工動土 預計 2024 年第四季開幕
▲ OPEL 台中旗艦展示暨服務中心開工動土 預計 2024 年第四季開幕

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OPEL強勢回歸以來，台灣總代理 歐吉汽車除了加速導入各式車型外，更積極佈局全台經銷通路，自去年底陸續啟動全台多處銷售暨服務據點及籌備處，通路佈建腳步如火如荼，而為提供中部地區車主及消費者德國原廠等級的高品質服務，OPEL總代理歐吉汽車攜手授權經銷商 駿達汽車於今 (2/20) 日舉行全新Opel台中旗艦展示暨服務中心開工動土儀式，由STELLANTIS集團區域代表 Mr. JACQUES LIN、駿達汽車董事長王中和、OPEL總代理歐吉汽車董事長王騰漢及董事王騰霆親臨主持動土典禮，全新Opel台中旗艦展示暨服務中心預計將於2024年第四季正式開幕投入營運行列。

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全新OPEL台中旗艦展示暨服務中心座落於台中市南屯區五權西路二段精華地段，總投資金額超過８億元，占地總面積超過1,550 平方公尺，採地上四層樓面以及地下一層樓面配置，總使用面積高達 3,900 平方公尺。全新Opel 台中旗艦展示中心依循德國原廠最新設計規範，以大面積深灰巧妙搭配OPEL標誌性檸檬黃形成完美對比，展現新穎、大膽且獨特的全新風格；這座集銷售、專業保修、售後服務、精品銷售、電動車服務等多項功能於一體的新世代服務據點，將為大台中地區消費者帶來更舒適、便利與多元的全方位優質服務，也將成為OPEL台灣地區最頂級的品牌旗艦中心之一。

OPEL台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢表示：「看好Opel 品牌未來發展潛力，積極加速導入 Opel 最新世代車款滿足消費者，並全力拓展經銷通路提升服務能量，除了於一月份開始試營運的台中龍富路以及台南中華路兩間旗艦展示暨服務中心，今年上半年將陸續完成另外4座OPEL全方位旗艦展示暨服務中心，分別位於高雄、新北、台北以及桃園。並且規劃於2025年底前，於全台逐步拓展15座以上銷售與服務據點。Opel致力於以全新品牌風格滿足台灣消費者的多元需求，以期提供舒適優質的銷售與保修體驗，讓每一位顧客享受賓至如歸的全方位服務。」

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