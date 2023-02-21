2023年「女性世界年度風雲車」各級距風雲車出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
一年一度的「女性世界年度風雲車」評選，所有評審會針對車輛安全性、操控、舒適性、術、設計、效率、對環境的影響與是否物有所值等項目進行評分，最終選出了六個級距的女性年度風雲車。2023年度獲選車款如下：
| 最佳都會用車
| 最佳家庭SUV
| 最佳大型車
| Kia Niro
| Jeep Avenger
| Citroën C5 X
| 最佳大型SUV
| 最佳4X4 & Pick-Up
| 最佳性能車
| Nissan X-Trail
| Ford Ranger
| Audi RS 3
Kia Niro；它寬敞、實用、安全、易於駕駛，提供多種環保動力總成（HEV、PHEV 和 BEV）且油耗極低。
Jeep Avenger：Jeep第一款 100% 電動汽車，儘管是前輪驅動，但設計非常成功，越野能力也非常出色。
Citroën C5 X：它提供卓越的舒適性、非常寬敞的空間和極具吸引力的設計； 並在動力系統上提供了汽油引擎和插電式混合動力系統。
Nissan X-Trail；這是一款大型 SUV，擁有充足的內部空間和七人座選項，且在困難的地形中非常高效，並搭載Nissan的 e-Power 技術，為全新混合動力系統，其中電動馬達為主要的驅動單元，汽油引擎則僅為發電為電池充電之用。
Ford Ranger：這是一款可靠、時尚且富有魅力的皮卡，它可以在任何地形上輕鬆移動，它與傳統越野車一樣高效，並且因為配置貨斗而更加實用。
Audi RS 3：是一款非常運動化車型，融合了Audi在賽道賽車中開發的所有技術。
在各級距女性年度風雲車出爐後，評審團會再評出最終的2023年「女性世界年度風雲車」，並依照往例，在3月8日婦女節當天公布。