紀念傳奇車款，Porsche在美國推出911 GT3 RS “Tribute To Carrera RS”特仕車

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這款名為”Tribute to Carrera RS”的Porsche 911 GT3 RS特仕車是專為美國市場所開發，在外觀上採用Python Green配色來與過去的Carrera RS 2.7產生連結，該色調可在輪圈、車側彩貼、後視鏡外蓋、後保桿及尾翼等處得見，特別在鵝頸式尾翼兩側還可看見美國國旗圖樣，此舉更是增添該車的獨特價值；車艙內部縫線同樣以Python Green配色點綴，另外在側邊也能看到標有”Tribute to Carrera RS”的自發光迎賓門檻，鑰匙及中央扶手上也標示著RS字樣，綜合各處的細節堆疊也提升了這款特仕車的獨特品味。
性能方面則將Weissach 套件作為標配項目，包含鋁鎂合金輪圈、主動式防傾桿、碳纖維空力套件等，如果車主想讓外部的碳纖維套件施以與車身相同的Python Green配色，原廠也提供免加錢的噴塗服務，若是購買這款特仕車的車主還會獲得專屬的Porsche Design手錶、訂製車罩、訂製車牌框，另外還有Python Green配色的鑰匙套及兩台1:43的911 GT3 RS和1973年Carrera RS 2.7模型，這款獨特的Tribute to Carrera RS特仕車在美國售價為314,000美金(約新台幣962萬)，雖然比起標準版911 GT3 RS貴了9萬美金，不過以911 GT3 RS水漲船高的身價與特殊的歷史意義，相信很多買家會心甘情願的買單吧。