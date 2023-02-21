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Opel Grandland 產品規格曝光？四月登台前搶先預覽！

▲ Opel Grandland 產品規格曝光？四月登台前搶先預覽！
▲ Opel Grandland 產品規格曝光？四月登台前搶先預覽！

2GameSome - 有車賞

選擇 Mokka 車型作為重返台灣市場第一款車型的德國汽車品牌 Opel，接下來的動向自然讓人期待，先前已有諸多媒體透過環保署噪音審驗與噪音測試資料，大抵確認第二個車系將仍會是休旅車定位的 Grandland，除了因送測資料所曝光的 1.2T 渦輪增壓汽油引擎動力以外，還有什麼更多值得消費者關注的產品重點呢？如果你今年有購買中型進口休旅車的打算，這一篇文章絕對先值得看看！

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定位為中型 SUV 的 Grandland，同樣受惠 Stellantis 集團資源，乃是 Peugeot 3008 的雙生車款，就此可知其尺碼規格。相同 EMP2 底盤基礎下，Grandland 擁有一樣的 2675mm 軸距長度，不過因造型設計不同，長寬高都較 3008 多上一些些，分別為 4477x1906x1630mm 的水準。外觀上則是延續其於 2021 年小改款時所導入的新世代設計風格，一如 Mokka 般的強調年輕與運動氛圍，從封閉式水箱罩設計、雙色車頂、尾燈燈型等更清楚展現一脈相承的品牌美學。

Opel Grandland 定位為中型 SUV，為 Peugeot 3008 雙生車。
Opel Grandland 定位為中型 SUV，為 Peugeot 3008 雙生車。
以當前 Mokka 車型兩個等級的編成安排，Grandland 極有可能也比照辦理，而比對國外車型規格，台灣引進的Grandland 應該 18 吋輪圈會是車系標配，但高階車型更會有 LED Matrix 矩陣頭燈與腳踢式感應尾門，但為了要提升競爭力，低階車款應該也就會有 Keyless 免鑰匙進入與引擎啟閉功能。

高階車型應會導入 LED Matrix 矩陣頭燈配備。
高階車型應會導入 LED Matrix 矩陣頭燈配備。
座艙內的鋪陳延續 Mokka 風格，七吋數位儀表加上七吋多媒體觸控資訊螢幕的介面，應該會列為低階車型配備，高階車款則會換上 12 吋數位儀表加上 10 吋多媒體觸控資訊幕的規格。

高階車款才會配備 12 吋數位儀表加上 10 吋多媒體觸控資訊幕的規格。
高階車款才會配備 12 吋數位儀表加上 10 吋多媒體觸控資訊幕的規格。
台灣消費者相當注重的舒適配備方面，除了 EPB 電子手煞車會是標配以外，真皮座椅也有可能成為車系標配，只不過會依照車型高低導入不同設計，如低階車款加上織布混搭，高階車款則換上 Alcantara 類麂皮來點綴之類的方式增加差異性。至於座椅功能，應該還是會以加熱座椅為主，而且是高階車型才會有。

EPB 電子手煞車會是標配。
EPB 電子手煞車會是標配。
線傳設計的八速手自排變速箱。
線傳設計的八速手自排變速箱。
動力系統就是搭載與 Mokka、3008 相同的 1.2T PureTech Engine 渦輪增壓汽油引擎，輸出表現也會是相同的130ps / 230Nm，動力銜接八速手自排變速箱，都是採取前麥花臣、後扭力樑與前輪驅動配置。

延續 Mokka 表現不俗的主被動安全規格，Grandland 絕對也會搭載達 Level 2等級的 ADAS 智慧先進駕駛輔助系統，全速域主動式固定車距巡航、前方碰撞警示、AEB 緊急煞停輔助、車道置中輔助、車道偏移輔助/警示、交通號誌辨識、盲點偵測警示、駕駛疲勞警示皆會有，甚至還有可能會配備智能停車輔助，搭配六具防護氣囊，來滿足台灣消費者對於德國車高安全性的想像。

Grandland 絕對也會搭載達 Level 2等級的 ADAS 智慧先進駕駛輔助系統。
Grandland 絕對也會搭載達 Level 2等級的 ADAS 智慧先進駕駛輔助系統。
預計會於今年四月在台發表的 Opel Grandland，相信售價會是消費者關注的另一重點，以先前 Mokka 比對2008 的差價約莫在新台幣 6 萬左右，Grandland 比對 3008 售價，起售價極有可能會落在 135 萬區間。以此價格比對主要對手，Volkswagen Tiguan，若不計接單生產的 280 TSI Life 車型，常販車型最入門的 280 TSI Elegance 當前售價為 139.8 萬元，Grandland 若能真如預測將價格定在 135 萬之內，相信對於未來銷售表現會減輕些許壓力。

插電式油電動力車型不再首波引進動力車款內。
插電式油電動力車型不再首波引進動力車款內。
屆時四月發表之後，Opel Grandland 會有更清楚的產品資料曝光，有興趣的買家們，也請持續鎖定我們 2GameSome 的相關報導！

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