▲ Opel Grandland 產品規格曝光？四月登台前搶先預覽！

我是廣告 請繼續往下閱讀
以當前 Mokka 車型兩個等級的編成安排，Grandland 極有可能也比照辦理，而比對國外車型規格，台灣引進的Grandland 應該 18 吋輪圈會是車系標配，但高階車型更會有 LED Matrix 矩陣頭燈與腳踢式感應尾門，但為了要提升競爭力，低階車款應該也就會有 Keyless 免鑰匙進入與引擎啟閉功能。
座艙內的鋪陳延續 Mokka 風格，七吋數位儀表加上七吋多媒體觸控資訊螢幕的介面，應該會列為低階車型配備，高階車款則會換上 12 吋數位儀表加上 10 吋多媒體觸控資訊幕的規格。
台灣消費者相當注重的舒適配備方面，除了 EPB 電子手煞車會是標配以外，真皮座椅也有可能成為車系標配，只不過會依照車型高低導入不同設計，如低階車款加上織布混搭，高階車款則換上 Alcantara 類麂皮來點綴之類的方式增加差異性。至於座椅功能，應該還是會以加熱座椅為主，而且是高階車型才會有。
動力系統就是搭載與 Mokka、3008 相同的 1.2T PureTech Engine 渦輪增壓汽油引擎，輸出表現也會是相同的130ps / 230Nm，動力銜接八速手自排變速箱，都是採取前麥花臣、後扭力樑與前輪驅動配置。
延續 Mokka 表現不俗的主被動安全規格，Grandland 絕對也會搭載達 Level 2等級的 ADAS 智慧先進駕駛輔助系統，全速域主動式固定車距巡航、前方碰撞警示、AEB 緊急煞停輔助、車道置中輔助、車道偏移輔助/警示、交通號誌辨識、盲點偵測警示、駕駛疲勞警示皆會有，甚至還有可能會配備智能停車輔助，搭配六具防護氣囊，來滿足台灣消費者對於德國車高安全性的想像。
預計會於今年四月在台發表的 Opel Grandland，相信售價會是消費者關注的另一重點，以先前 Mokka 比對2008 的差價約莫在新台幣 6 萬左右，Grandland 比對 3008 售價，起售價極有可能會落在 135 萬區間。以此價格比對主要對手，Volkswagen Tiguan，若不計接單生產的 280 TSI Life 車型，常販車型最入門的 280 TSI Elegance 當前售價為 139.8 萬元，Grandland 若能真如預測將價格定在 135 萬之內，相信對於未來銷售表現會減輕些許壓力。
屆時四月發表之後，Opel Grandland 會有更清楚的產品資料曝光，有興趣的買家們，也請持續鎖定我們 2GameSome 的相關報導！