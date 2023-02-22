奈沙馬蘭式逆轉結局！《屍蹤天使》警探求連環殺人魔破案

《搞鬼》賣座團隊打造年度驚悚鉅獻《屍蹤天使》（Mindcage），由《絕地戰警系列》美國知名男星馬汀勞倫斯（Martin Lawrence）和《超危險特工》奧斯卡提名男星約翰馬克維奇（John Malkovich）領銜主演，故事描述城裡發生一連串針對女性的殺人案，因為做案手法與數年前遭到逮捕的連環殺人魔很像，因此偵辦此案的警探搭檔決定求助於服刑中的連環殺人魔。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲約翰馬克維奇在《屍蹤天使》中演出連環殺人魔「藝術家」。（圖／車庫娛樂提供）以《絕地戰警系列》聞名的馬汀勞倫斯，在《屍蹤天使》裡飾演曾經跟連環殺人魔「藝術家」交手過的資深警探傑克，是他演藝生涯難得的嚴肅角色。導演瑪諾保瑞伊（Mauro Borrelli）透露，馬汀勞倫斯在片場會努力維持自己的角色性格，他看過馬汀勞倫斯走向片場的模樣，渾身散發出悲傷的氣息，讓他印象深刻！瑪諾保瑞伊說：「不過，我們在拍片空隙還是笑的很開心。」美國資深男星約翰馬克維奇曾兩度入圍奧斯卡，他在《屍蹤天使》裡飾演服刑中的連環殺人魔「藝術家」，他令人毛骨悚然的演技，精準詮釋出角色的亦正亦邪。導演瑪諾保瑞伊透露，因為製作時間緊湊，他們一天要拍掉多達6頁的劇本，而劇場演員出身的約翰馬克維奇，可以一口氣背下7頁劇本：「能跟他合作真的是太棒了。」▲《屍蹤天使》片中遭殺害的人都會呈現天使的死狀。（圖／車庫娛樂提供）《屍蹤天使》中，被凶手殺害的死者都會呈現天使的死狀，這些死亡天使的模樣既悲傷又詭異，令人看了不禁顫慄！瑪諾保瑞伊透露，自己是《靈異第六感》、《敲敲門》名導奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）的粉絲，因此他在《屍蹤天使》裡面精心設計了奈沙馬蘭作品常見的大逆轉結局。瑪諾保瑞伊又說，人們看完本片預告片之後，對劇情發展通常都會有一些預設立場，他認為這些人將會非常驚訝：「我見到很多人看了預告，信誓旦旦覺得自己知道劇情會如何發展，我不認為他們猜對了。」強尼戴普23歲女兒解放！「上衣失蹤」火辣登時尚雜誌封面《人肉搜索2》好評爆棚！劇組遇「科技災難」大改成品才剛與曹佑寧甜蜜日本遊 王淨眼眶紅突發文：氣到想哭暴瘦13公斤！阿嬌背心照驚見「恐怖排骨胸」