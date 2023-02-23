▲ 首波破額 300 台、定於五月中旬上市！十一代目 Honda Civic e:HEV 預告在台發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內第二款 e:HEV 車型
根據 Honda Taiwan 釋出的資訊，Civic 將以單一車型引進，最具話題性的動力部分，以 2.0 升直列四缸 Atkinson 循環式自然進氣引擎為基礎，搭配雙電動馬達構成 e:HEV 油電複合動力。引擎負責 143 PS / 19.0 kg-m 的峰值輸出，電動馬達則負責 184 PS / 32.1 kg-m 峰值輸出，不過，官方並沒有公布綜效輸出，而駕駛者也可以根據喜好來切換駕駛模式設定。能耗部分，市區可達 27.90 km / L，完全展現了 e:HEV 的優勢。
Level 2 安全輔助系統列標配
作為進口身份，Civic e:HEV 理所當然標配了完整的 Honda Sensing 智慧安全主動防護系統，包含國人最在意的 ACC、車道置中均羅列在內；值得一提的是本次系統搭載了 100 度廣角攝影鏡頭，可同時監控至多三條車道、對向來車、夜間行人、自行車甚至機車等可能障礙物。
內、外裝設計以「人」為依歸
在歷經多個世代後，Civic 相較以往較為運動、跑格的取向定位，第十一代則聚焦在提供駕乘者最舒適、人性化的行車體驗為造車理念，也因此，新世代 Civic 在造型設計上以五門掀背的造型為基礎延伸而來，你不會看到太多的銳利線條，取而代之的是較為簡約、俐落的拉伸手法，親和力十足。
內裝同樣也採用同樣的思維邏輯，以機械空間極小化、人性空間最大化為主軸，除採用觸感優異的皮質物料，正體造型勾勒也很簡約，一點都不顯複雜。數位化方面，本車標準搭載 10.2 吋數位儀錶、9 吋觸控主機，並且供應無線 Apple CarPlay 等無線裝置連接功能，以數位便利性而言算非常到位。
一如上述，Civic e:HEV 將採單一車型引進販售，預計於五月中旬對外發表上市、首波配額僅三百台，有興趣的消費者，可能要趕緊到展示中心向銷售顧問訂車了。至於售價部分，Honda Taiwan 尚未提供任何資訊，而 2GameSome 也會在進行試駕後，提供更詳細的心得分享！