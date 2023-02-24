▲ 台灣保時捷持續支持荒野保護協會海洋保護倡議

台灣保時捷透過保時捷夢工程計畫，在2020年展開與荒野保護協會的合作，踏上守護台灣海洋生態多樣性的旅程。台灣保時捷支持協會進行海洋廢棄物調查計畫，期望藉此喚起大眾的環保意識與企業永續的責任。
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荒野保護協會分別在 2018 年與2022年進行海洋廢棄物調查，自2018年以來的兩次調查結果顯示台灣東北與西南部海岸線中之14段最多海廢堆積的地段，多達 70% 發現海洋廢棄物量有顯著減少。代表過去努力推行的垃圾減量確實有所成效，也意味著過去兩年間，台灣保時捷為台灣美麗海岸線所做的努力有所貢獻。然而，永續並非僅是目的地，而是一趟長期的旅程，這樣的結果顯示，永續仍有值得努力的空間。
荒野保護協會理事長李騏廷表示：「我們非常感謝台灣保時捷支持我們的海洋保護行動，有如此強力的後盾作為合作夥伴，相信我們長期以來對環境保護的努力與貢獻將有目共睹。」
台灣保時捷總裁聶德軒 Christian Nater 表示：「保時捷的策略涵括永續與社會責任等要素。台灣保時捷自2020年起與荒野保護協會合作，共同保護我們所生活的環境。透過協助荒野保護協會的海廢調查，我們期待在探索更永續未來的道路上，能持續強化大眾的環保意識。」