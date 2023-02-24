小改款後功力大增! Ford Focus ST-Line Vignale試駕

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首先在外觀上的最大不同在於改款後的頭燈已從原本採上下序列式的反光式照明設計改為多魚眼燈具，並在燈具周圍以LED燈條圍繞，相較先前類似雷神之槌的日行燈有著更高的辨識度，尤其這次的試駕車為Vignale車型還導入有Matrix LED矩陣式照明技術，透過內部120組LED晶片的啟閉調整能創造出8種不同的環境光型變化。
再來就是前保桿造型也略作調整，尤其Vignale車型取消霧燈多了一道L型的緞面銀色飾條點綴，並將類似導風口的設計做得更為顯眼，搭配高亮黑蜂巢水箱罩亦強化其運動至上的產品調性；車側則變動不大，同樣配置改款前Lommel那套ST Edition多幅式旋壓輪圈，18吋的規格配上抓地力強大的Michelin PS4跑胎，相信用過這套胎的網友一定對這套胎的表現印象深刻，為了不負Focus操駕至上的宗旨，原廠配上這套性能胎也算是合情合理；車尾部分主要是換上稍作修改的LED尾燈組，延續頭燈採環繞式的光環造型也樣凸顯了尾部的視覺焦點。
內裝格局在小改款後的最大亮點莫過於導入了具備入SNYC 4系統的13.2吋中央觸控螢幕，同時也簡化了原本中控台及中央鞍座的按鍵數量讓視覺感受更為清爽，不過要稍加習慣的是原本設計在排檔旋鈕下方的駕駛模式切換鈕被移置到引擎啟動鈕那個區域，而且不是按了就會自動切換到另一個模式，反而要透過螢幕自行點選才能切換，或者乾脆直接點選螢幕來進行模式切換，在操作上會比以往來的複雜一些，如果能像ST那樣直接把運動模式設計在方向盤上，相信在使用上會更為直覺。
不過值得讚賞的是這組導13.2吋螢幕在視覺上的爽度真的滿分，內建無線Android Auto及Apple Carplay功能與手機連線後，跳出來的導航畫面夠大且易於辨識，旁邊還有多餘的空間讓你選擇電台或電話，並不用跳出導航便能操作算是相當好用，同時若啟動導航的狀態下也能在駕駛座前方的HUD抬頭顯示器中看到下一個路口的指引標示，如此一來駕駛便不用分心看中控畫面搭配音響的路線指引便能輕鬆掌握路況；另外空調介面也被整合在螢幕的最下方，操作上基本沒什麼大問題，就是要稍微飄開視線看清楚要調整的功能選項，這也是現在按鍵數位化的趨勢下必須要適應的地方。
另外在座椅材質上也做了升級，這次採用了Sensico時尚永續皮革製作，雖然是合成皮材質不過卻有著類似真皮的觸感，耐磨性與透氣性也比以往更高，搭配椅背及椅面的菱格紋編織手法，簡單來說就是好保養又不失質感；不過眼尖的人可能發現了這次後座消了空調出風口配置，說是降低成本嘛好像也不太對，畢竟改款前就有的東西沿用應該不是大問題，再者只是個單純的出風口又沒有內置鼓風機，要省多少錢好像也有限，根據原廠的說法是這次的小改款車型”與德同規”，德國沒配置出風口當然我們也就蕭規曹隨，或許也是為了未來新年式改款所埋下的伏筆也說不定。
Focus小改款發表前原本猜測會不會換上中國那具4缸1.5升渦輪的新動力，不過國內仍維持與改款前相同，一樣是採用3缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力為182匹，扭力峰值為24.5公斤米，搭配的依舊是8速手自排變速箱，雖然規格相同不過原廠仍針對變速箱的液壓控制系統進行優化，實際開起來發現檔位的銜接更為線性，換檔頓挫感降低也造就更進一步的行車質感。
另外Vignale車型底盤採用的是獨立懸吊系統，不過有針對台灣用車環境對減震筒進行重新調教，實際開起來路感仍是屬於偏硬類型，不過對於坑洞的處理又修飾得更為柔順，在維持過彎的側傾支撐之餘還能兼具一定的舒適度表現，這套懸吊的調教功力確實有兩把功夫，另外導入的EBB 電子式煞車增壓輔助系統，相較傳統真空助力器直接利用電機驅動可提供更為直接的煞車反應，同時還提升了EPAS 電子式動力輔助轉向系統，除了在低速時能帶來更為輕盈的轉向手感，隨著車速拉高會加重轉向手感，同時可降低引擎負荷，大幅減少油耗。
雖然福特六和在2月後全車系為了因應生產成本的提升對價格做了調整，不過小改款車型在配備升級後仍在同級屬高CP值，以改款前ST-Line Lommel的92.9萬為例，改款後頂規ST-Line Vignale雖然將價格拉高到97.9萬，不過想想貴貴的Matrix LED矩陣式車燈、13.2吋大螢幕、Sensico皮革座椅、更好的行路質感與換檔品質，若是在外場要將配備升到同等級我想花費絕對不止這5萬塊差價，加上原本就列在標配項目的Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統，以及優異的動力輸出與操駕表現，以現今百萬元內還能買到這樣一部全方位的五門掀背房車，除了Focus以外還真的沒有太多選擇。
| Ford Focus ST-Line Vignale規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,392/1,825/1,465
| 軸距(mm)
| 2,700
| 車重(kg)
| 1,380
| 引擎型式
| 三缸渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,497
| 最大馬力(PS/rpm)
| 182 / 6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 24.5 / 1,600-4,500
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 235/40 R18
| 平均油耗
| 16.8 km/l
| 售價
| 97.9萬元