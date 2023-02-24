新竹露營｜享受美景和美食，體驗新竹五星級免搭帳懶人露營！

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「樂窩露營區」位在峨眉鄉，保留了大片草皮給孩子玩耍，而全區一共24帳，分為草皮區、平台區和雨棚區以及一泊三食的酋長帳，酋長帳配有床、棉被、電風扇、照明、移動式冷氣、電暖爐和吹風機等等，另外還有充滿氛圍的交誼廳酒吧，整體而言小巧精緻，至於一泊三食的餐點則不定期推出烤雞、鬆餅、披薩等料理，很適合喜歡拍美照的讀者喔！
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【樂窩露營區】店家資訊
- 地址：新竹縣峨眉鄉8-10
- 電話：0900 554 258
- 粉絲專頁
- 一泊三食專案
在尖石鄉的「高台山露營區」，海拔高度為1200公尺，擁有絕佳視野位置，不僅能一覽無遺壯闊夜景，園區內還種植多種植物，春天可以看到櫻花滿開。而高台山露營區除了一般自搭帳的營位，另外還有豪華狩獵帳，內帳挑高2.8公尺，居住空間超過5坪，睡起來不會有壓迫感，且配有兩張標準床、一對一冷暖空調、吊燈、餐桌椅、卡式爐與煎鍋，還可以請園主代訂烤肉食材，是個待在帳篷內就能獨享超美山景的好地方。
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【高台山露營區】店家資訊
- 地址：新竹縣尖石鄉錦屏村7鄰那羅26號
- 電話：0928 139 400
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- 高台山露營區-訂房連結
「愛上喜翁」園區擁有豐富自然生態，並主張豪華露營的價值為以最貼近自然的方式，輕鬆享受露營的樂趣，因此主打一卡皮箱的輕旅行，讓大家不用大包小包就能體驗露營！園區提供頂級檜木四人套房以及神殿雙人帳，可挑選一泊二食或一泊四食，且雙人帳更打造出地中海、波西尼亞等異國風裝潢，除此之外還設有寵物專帳，讓毛小孩也可以跟著你一起出遊。
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【愛上喜翁】店家資訊
- 地址：新竹縣五峰鄉竹林村4鄰忠興93號
- 電話：03 658 3152
- 粉絲專頁
- 愛上喜翁-訂房連結
「尖石之美露營渡假村」設施多樣，有戲水池、生存遊戲槍戰場、複合式大型兒童遊樂器材、扭扭車賽道等遊樂設施，相信大小朋友都能玩得開心。而園區內除一般營位，另有多台野遊旅居車，裡頭床鋪、冰箱、冷氣、衛浴設備皆一應俱全，且就算外頭天氣不佳也不用擔心，待在車內也別有一番滋味，特別推薦給剛入門的露營新手。
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【尖石之美露營渡假村】店家資訊
- 地址：新竹縣尖石鄉1之1號
- 電話：0912 810 099
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- 尖石之美露營渡假村-露營車體驗
2022年6月才開幕的「悠野’s露營區」，提供奢華雪球帳住宿體驗，而每個雪球帳內的裝潢都各有特色，其充滿童趣和玩心的設計，可說是非常吸引人！在這裡不需要自己動手做料理，一泊三食讓你從迎賓下午茶、豪華火鍋晚餐吃到隔日的輕食早餐，且份量完全沒在客氣，因為不只美味更要讓客人吃飽飽，是營主用心款待的經營理念。
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【悠野’s露營區】店家資訊
- 地址：新竹縣尖石鄉123號
- 電話：0955 466 845
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- 悠野’s露營區-奢華雪球帳體驗
位在五峰鄉的「漫步天湖露營區」，提供狩獵帳和星空帳的住宿空間，內含雙人床、照明燈、冷暖空調、桌椅、不沾鍋煎烤盤和卡式爐，而在這邊露營，白天可以遠眺市容，晚上則可以欣賞百萬夜景，夏季更有機會見識到特有的火燒雲奇景！至於全新推出的星空帳，目前僅提供兩帳，而每帳皆為四人房，讓大家在房間也能內望著美麗星空，幸福地入睡。
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【漫步天湖露營區】店家資訊
- 地址：新竹縣五峰鄉219之31號
- 電話：0921 980 143
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「臻美營地」位於內灣尖石鄉，擁有平坦的露營場地，並提供24小時的水電、熱水以及盥洗設備，提供棧板營位和空中帳篷營位，空中帳篷可入住四人，裡頭包含睡墊、桌椅和客廳帳，仍需自備棉被或睡袋，以及料理工具和食材等物品，而若是想要一個背包就輕鬆入住的話，則可以預訂他們的豪華露營狩獵帳，一起享受與三五好友相聚，烤肉、看風景的愜意假期。
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【臻美營地】店家資訊
- 地址：新竹縣尖石鄉煤源段8鄰36-2號
- 電話：0939 908 209
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除了一般營位之外，「愛上天湖露營區」還有狩獵帳、星空玻璃木屋、帆船木屋、露營木屋、合掌屋等多種露營屋，營主更精心規劃兒童遊戲區，希望大小朋友都能藉此機會遠離喧囂的城市，在療癒的山景之中，體驗滑草、投球、戲水、賞櫻、賞螢火蟲等活動，享受大自然所帶來的美好。
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【愛上天湖露營區】店家資訊
- 地址：新竹縣五峰鄉花園村9鄰196-2號
- 電話：0965 210 580
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- 愛上天湖露營區-訂房連結
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原文出處 : ReadyGo 新竹露營｜享受美景和美食，體驗新竹五星級免搭帳懶人露營！
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