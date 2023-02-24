尋找12星座命定酒款！英蓋爾推出威倫堡蘇格蘭威士忌原酒

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IB的優勢是提供多樣化的單桶原酒，各家酒廠、各種年份、各種桶型應有盡有，包括那些從未推出OB（原廠裝瓶，Official Bottling）自有品牌的蒸餾廠，在IB都有機會能夠找得到，滿足威士忌玩家的收藏慾望，也正因為是單桶原酒，更是相當考驗IB廠的選桶功力。
曾在2008年、2016年兩度得到威士忌雜誌「最佳艾雷島裝瓶廠」殊榮的英伯莫爾威士忌公司，在1992年由創辦人Brian Crook所成立，當中由英蓋爾精品洋酒與英伯莫爾威士忌公司所獨家開發的品牌－The National Choice威倫堡，精選來自蘇格蘭不同蒸餾廠的單一麥芽或單一穀類原酒，推出不同系列的客製化標籤系列，經過歐提夫雪莉桶陳年的酒體維持自然原色，充滿雪莉桶獨特香濃太妃糖及大麥香甜，加上每桶裝瓶數量最多僅75瓶，無論是送禮或是收藏都具有紀念價值。
先前英蓋爾精品洋酒就曾推出The Vintage Malt威倫堡星座前標系列原酒，一推出就隨即售罄，此次重新設計的星座客製前標系列，完整彙集12款不同星座，除了精美的星座圖騰，酒液也皆出自蘇格蘭地區知名蒸餾廠。
像是獅子座客製標系列威士忌，酒液來自蘇格蘭高地區的OLD RHOSDHU，OLD RHOSDHU是LOCH LOMOND蒸餾廠所推出的單一麥芽威士忌品牌，自1966開始生產至2000年停產，在獨立裝瓶廠中偶可遇見此品牌酒款，是相當難得的珍品，OLD RHOSDHU威士忌有著鮮明的花果香調，開瓶之際，馥郁的熱帶水果與烤蘋果皮的香氣撲鼻而來，氣息獨特迷人。
另外摩羯座則是來自蘇格蘭低地區、位於愛丁堡西部郊區知名的NORTH BRITISH蒸餾廠，酒液充滿歐提夫雪莉桶帶來的椰子和焦糖爆米花的香甜氣息，酒體滑順飽滿，可口的波本威士忌風味中蘊含香料氣息與豐富的甜美椰香，也是值得細品的酒款。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！