緯來電視網轉播「零時差」F1、F2、F3隆重獻映，3/4飆風再起速度與技巧的頂尖對決

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緯來電視網總經理 鄭資益表示，非常感謝大家對「F1 世界一級方程式賽車」轉播的大力支持，為了車迷朋友的福祉，緯來電視網除了與【F1】再續三年合作關係，也首度讓讓大家見識一下【F2】及【F3】的年輕車手在賽道上盡情展現飆速英姿，敬請大家繼續支持緯來電視網最專業轉播團隊帶來的轉播服務！
各隊經過休賽季的整裝待發，準備要在新賽季一較高下！頂尖車手Max Verstappen能否在本季成功奪下三連霸？Ferrari車隊更換領隊後是否能與之抗衡？而力圖重返王位的Mercedes車隊又會有什麼新的策略？去年度的熱血賽事曾為緯來電視網寫下最高0.7的收視佳績，今年緯來電視網更追求精益求精的精神，要帶大家一同感受F1、F2以及F3風馳電掣的極速快感！
優質賽事少不了專業團隊，2023年F1全新賽季，10支車隊20位車手蓄勢待發，全新戰駒也將在新賽季亮相，緯來體育賽事主播高名賢以及張暘將繼續搭檔資深車評許俊麒，讓您不只看熱鬧，也能看門道！
緯來體育台並與大魯閣攜手將於2/24(五)於「桃園大魯閣卡丁車賽車場」舉辦記者會，並由F1主播高名賢及張暘，邀請現場媒體嘉賓，體驗大魯閣全新KA100車款，搶先一步體驗宛如F1賽道上飆速馳騁的快感！
2023【F1世界一級方程式賽車】全新賽季將由「巴林大獎賽」揭開序幕，訂於3月4日(週六)晚間10點30分進行「排位賽」，隔天3月5日(週日)晚間10點30分再進行「決賽」！想一睹頂尖車手正面交鋒，全新戰駒飆風的英姿，敬請鎖定緯來體育台F1賽事轉播！