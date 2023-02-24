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《鬼滅之刃》炭治郎、戀柱、霞柱3月來台！見一面2800元

▲《鬼滅之刃》製作人高橋祐馬跟主演聲優花江夏樹（飾 竈門炭治郎）、河西健吾（飾 霞柱-時透無一郎）、花澤香菜（飾 戀柱-甘露寺蜜璃）將於3月19日來台。（圖／木棉花）
▲《鬼滅之刃》製作人高橋祐馬跟主演聲優花江夏樹（飾 竈門炭治郎）、河西健吾（飾 霞柱-時透無一郎）、花澤香菜（飾 戀柱-甘露寺蜜璃）將於3月19日來台。（圖／木棉花）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季《鬼滅之刃 刀匠村篇》將於4月開播，故事承接《遊郭篇》，講述竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助等鬼殺隊在《刀匠村》發生的故事。製作公司在《刀匠村》開播前，特別先行上映電影《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》，更宣布舉辦全球巡迴「聲優感謝場」，製作人高橋祐馬跟主演聲優花江夏樹（飾 竈門炭治郎）、河西健吾（飾 霞柱-時透無一郎）、花澤香菜（飾 戀柱-甘露寺蜜璃），確定於3月19日來台宣傳、與粉絲會面。

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▲《鬼滅之刃 刀匠村篇》製作人高橋祐馬跟主演聲優們，將於3月訪台。（圖／鬼滅之刃官方Twitter）
▲《鬼滅之刃 刀匠村篇》製作人高橋祐馬跟主演聲優們，日前宣布3月訪台。（圖／鬼滅之刃官方Twitter）
《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》以《遊郭篇》第10、11集，炭治郎等人和「音柱」宇髓天元，與「鬼」上弦之陸・墮姬跟妓夫太郎的對戰為開端，再接續《刀匠村篇》第一集，將上弦之鬼集結於「無限城」的內容，以及炭治郎和妹妹、「霞柱」時透無一郎、「戀柱」甘露寺蜜璃3方的相遇。

《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》聲優感謝場將於3月19日於MUVIE CINEMAS台北松仁威秀影城舉行，票價分為2800元、2400元、2200元、2000元、無障礙B區1200元、無障礙C區1100元，獨家在KKTIX販售，活動包含110分鐘電影、30分鐘的聲優見面活動。電影中、日文配音版本已在台上映。

▲《鬼滅之刃》聲優感謝台北站座位圖。（圖／木棉花）
▲《鬼滅之刃》聲優感謝台北站座位圖。（圖／木棉花）

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