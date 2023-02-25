大魯閣全新入門競技卡丁車KA100正式發表，F1車手冠名Birel ART系列卡丁車架同步亮相！

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競技卡丁車KA100最大馬力18 hp
與現行的KT100相比，從規格面上來說，KT100使用的是Yamaha KT100SEC二行程引擎，可最大馬力14hp，在大魯閣卡丁車場全場賽道能做出單圈秒數約35秒〈比賽配重：人加車145k〉，而本次發表的KA100則是將動力系統更換成IAME REEDJET KA100二行程引擎，同樣採氣冷式散熱，但這具引擎原始最大馬力達22hp，為讓它更容易上手，推廣初期將運用限流器，將最大馬力控制在18hp，最高引擎轉速15000rpm，讓從KT100進階而來的車友能更快速熟悉KA100車輛實力。
車架部分同樣使用專門對應100c.c.級距動力的Birel ART Winforce TIA，經過自2013年起多年的Yamaha SL卡丁車挑戰賽考驗，足以證明這是一款非常適合新手駕駛和學習卡丁車操控技巧的車架。
輪胎仍然維持義大利VEGA SL8不變，預估在更換成KA100引擎後，在大魯閣卡丁車場的單圈成績至少能推進1秒。為了讓車友能更安全體驗KA100，只要通過大魯閣卡丁車場「一日賽車手」課程，即可以現金價1,600元/節駕駛KA100競技卡丁車。至於專為KA100推出的正規賽程，已經緊鑼密鼓的規劃中，敬請車迷朋友們拭目以待。
Birel ART S15競技卡丁風系列車架發表
本次記者會的另一亮點是義大利Birel ART針對2023年推出的S15全新車架，Birel ART身為超過50年歷史的義大利卡丁車製造商，其所推出的產品不論在營業車或競技車領域都有極佳的口碑，也多次拿下CIK FIA舉辦的世界盃卡丁車賽冠軍頭銜，實力毋庸置疑。如同往常，2023款Birel ART S15系列車架可對應包括Rotex Max（30hp）、IAME X30（30hp）、Rotex Micro MAX（9.5hp）等125c.c.引擎，或是更高規格的Rotex DD2 MAX（34hp）二檔引擎、TM KZ六檔引擎等，每款競技車架都有30和32mm不同車架管徑可選，以對應不同彎道特性的比賽場地。
眾所皆知，卡丁車是F1車手的搖籃，Birel ART除了自己的主線品牌外，也和多位F1車手合作推出專屬冠名品牌車架，輔以每位車手不同的配色及車身彩繪，彰顯F1車手獨特的個人風格。以現場展示的CL Charles Leclerc DD2車架為例，搶眼的紅黑白三色搭配塗裝，加上特殊設計CL品牌logo，呈現濃厚的競技卡丁風。另外還有藍色系為主的DR Daniel Ricciardo、橘色系為主的RK Robert Kubica等不同產品線，讓想要購買Birel ART車架的買家擁有更多選擇性。
大魯閣KA100競技卡丁車規格表
Birel ART Winforce TIA 車架
產品製造：義大利
前後軸距：1040 mm
車架管徑：32 ф/ 30 ф
後軸尺寸：40 ф × 1040 mm
煞車系統：後液壓煞車
油箱容量：8 公升
IAME Reedjet KA100引擎
引擎型式：單缸二行程
排氣量：98.53 c.c.
最大馬力：18 hp（限流）
冷卻方式：氣冷
啟動方式：電啟動
最高轉速：15000 rpm
化油器：Tillston HW 33A