標準加嚴使入圍車款減少　IIHS 公布 2023 年 Top Safety Pick 最安全車款名單

大魯閣全新入門競技卡丁車KA100正式發表，F1車手冠名Birel ART系列卡丁車架同步亮相！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

一直以來致力於推廣卡丁車運動的大魯閣卡丁車場，每年固定舉行可說是台灣最初階的正規賽車賽事大魯閣Yamaha SL卡丁車錦標賽〈泛稱KT-100，使用搭載Yamaha KT-100 SEC引擎之賽車〉，培養出許多卡丁好手，2023年承襲自競技卡丁車入門車款KT100，大魯閣卡丁車場在今年隆重推出更上一階的競技卡丁車KA100，除了供車友平日駕駛體驗外，未來亦將規劃KA100相關賽事，期許能帶動出另一波二行程卡丁車風潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
競技卡丁車KA100最大馬力18 hp

與現行的KT100相比，從規格面上來說，KT100使用的是Yamaha KT100SEC二行程引擎，可最大馬力14hp，在大魯閣卡丁車場全場賽道能做出單圈秒數約35秒〈比賽配重：人加車145k〉，而本次發表的KA100則是將動力系統更換成IAME REEDJET KA100二行程引擎，同樣採氣冷式散熱，但這具引擎原始最大馬力達22hp，為讓它更容易上手，推廣初期將運用限流器，將最大馬力控制在18hp，最高引擎轉速15000rpm，讓從KT100進階而來的車友能更快速熟悉KA100車輛實力。

KA100將動力系統更換成IAME Reedjet KA10二行程引擎
KA100將動力系統更換成IAME Reedjet KA10二行程引擎
車架部分同樣使用專門對應100c.c.級距動力的Birel ART Winforce TIA，經過自2013年起多年的Yamaha SL卡丁車挑戰賽考驗，足以證明這是一款非常適合新手駕駛和學習卡丁車操控技巧的車架。

輪胎仍然維持義大利VEGA SL8不變，預估在更換成KA100引擎後，在大魯閣卡丁車場的單圈成績至少能推進1秒。為了讓車友能更安全體驗KA100，只要通過大魯閣卡丁車場「一日賽車手」課程，即可以現金價1,600元/節駕駛KA100競技卡丁車。至於專為KA100推出的正規賽程，已經緊鑼密鼓的規劃中，敬請車迷朋友們拭目以待。

Birel ART S15全新車架可對應多種不同引擎與賽事。左為Charles Leclerc聯名款，右為兒少使用的Mini Kart。
Birel ART S15全新車架可對應多種不同引擎與賽事。左為Charles Leclerc聯名款，右為兒少使用的Mini Kart。
Birel ART S15競技卡丁風系列車架發表

本次記者會的另一亮點是義大利Birel ART針對2023年推出的S15全新車架，Birel ART身為超過50年歷史的義大利卡丁車製造商，其所推出的產品不論在營業車或競技車領域都有極佳的口碑，也多次拿下CIK FIA舉辦的世界盃卡丁車賽冠軍頭銜，實力毋庸置疑。如同往常，2023款Birel ART S15系列車架可對應包括Rotex Max（30hp）、IAME X30（30hp）、Rotex Micro MAX（9.5hp）等125c.c.引擎，或是更高規格的Rotex DD2 MAX（34hp）二檔引擎、TM KZ六檔引擎等，每款競技車架都有30和32mm不同車架管徑可選，以對應不同彎道特性的比賽場地。

Birel ART S15全新車架除了換上全新空力套件，在腳踏板與轉向結構上精進，提供更寬廣的調整空間。
Birel ART S15全新車架除了換上全新空力套件，在腳踏板與轉向結構上精進，提供更寬廣的調整空間。
現場展示的CL Charles Leclerc DD2車架，配有搶眼的紅黑白三色搭配塗裝，加上特殊設計CL品牌logo，呈現濃厚的F1車手個人風格。
現場展示的CL Charles Leclerc DD2車架，配有搶眼的紅黑白三色搭配塗裝，加上特殊設計CL品牌logo，呈現濃厚的F1車手個人風格。
眾所皆知，卡丁車是F1車手的搖籃，Birel ART除了自己的主線品牌外，也和多位F1車手合作推出專屬冠名品牌車架，輔以每位車手不同的配色及車身彩繪，彰顯F1車手獨特的個人風格。以現場展示的CL Charles Leclerc DD2車架為例，搶眼的紅黑白三色搭配塗裝，加上特殊設計CL品牌logo，呈現濃厚的競技卡丁風。另外還有藍色系為主的DR Daniel Ricciardo、橘色系為主的RK Robert Kubica等不同產品線，讓想要購買Birel ART車架的買家擁有更多選擇性。

大魯閣KA100競技卡丁車規格表

Birel ART Winforce TIA 車架

產品製造：義大利

前後軸距：1040 mm

車架管徑：32 ф/ 30 ф

後軸尺寸：40 ф × 1040 mm

煞車系統：後液壓煞車

油箱容量：8 公升

IAME Reedjet KA100引擎

引擎型式：單缸二行程

排氣量：98.53 c.c.

最大馬力：18 hp（限流）

冷卻方式：氣冷

啟動方式：電啟動

最高轉速：15000 rpm

化油器：Tillston HW 33A

擁有數十家車廠 Stellantis 集團旗下最受歡迎的品牌是 ?

慶祝參賽超過百年 Ford 將於派克峰爬山賽帶來 SuperVan4

化身型男酷獅 全新改款 Pegueot 508 正式亮相

歐系電能敲門磚　Opel Mokka-e Elegance 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀