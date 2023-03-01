高階車型增戰力 ─ 福斯商旅Caddy Maxi Style試駕

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現行世代的Caddy，在上市以來，以採用MQB平台與導入福斯家族新世代設計語彙，廣獲好評，而高階的Caddy Maxi Style則是在細節與配備上再精進，以強化車系選擇多元性與吸引力。首先在外觀部分，加入鍍鉻套件〈車側與車尾飾條〉裝飾點綴與銀色車頂行李架，再搭配17吋Colombo雙色鋁合金輪圈，提升整體質感。
便利配備部分，增配輕便省力的電吸式側滑門及尾門，讓關閉側滑門時只需輕推即可關門；此外，配置電動腰靠ergoComfort舒適型駕駛座椅，增加駕駛者開車的乘坐舒適性。同時標配Keyless感應式鑰匙、智慧型手機無線充電裝置、Digital Cockpit全邏輯數位化儀表等科技配備，更加強化Caddy Maxi Style的科技感與使用便利性。
而Caddy Maxi Style另一個重要的升級項目，就是配上了升級的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，具備包括全速域ACC主動車距調節巡航系統與Lane Assist車道維持與偏移警示、Travel Assist智慧車陣穿梭系統，使Caddy Maxi Style具備符合Level 2自動駕駛輔助的智能駕駛輔助能力。此外還標配Side Assist車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示，Light Assist 遠光燈輔助系統、Park Assist 自動停車輔助系統與原先全車系標配的Front Assist車前碰撞預警系統、前方行人監控系統等。讓整體的安全更為完善。
前言有提到，全新世代Caddy最受好評的部分，就是改使用新世代MQB轎式底盤開發，後懸吊配置全新設計的複合式圈狀彈簧系統，而不是過去為了載重而配置的葉片彈簧系統，讓乘坐舒適性與行路質感大幅提升，加上座艙設計接近現行福斯的一般乘用車設計，整體駕駛起來感受與氛圍有過去商旅車款那種商用車感。
動力系統則是搭載新進化的EA288 Evo系列2.0 升TDI渦輪增壓柴油，可輸出具備122ps最大馬力與32.6kgm最大扭力，搭配7速雙離合器自手排變速系統，動力輸出相當線性且充裕，尤其是2000rpm到4000rpm的動力全輸出區間，動力更為飽滿，加上比以往輕量化的車重，也讓它跑起來相當輕盈好開，這具非常成熟度的TDI引擎，運轉精緻度也有高水準表現，同樣更合乎消費者對休旅車的要求。
其實像Caddy Maxi這樣的七人座休旅車，在台灣消費市場中並沒有太受重視，但事實上，隨著人口結構改變，邁入高齡化社會，不少家庭其實都有多人乘車的需求，但市場上能選擇的車款並沒有像其他級距那樣豐富，所以包含Caddy Maxi在內的七人座MPV都還有一定的成長空間，而新世代的Caddy Maxi在強化休旅、生活實用風格後，在市場中必能爭得亮眼成績。
| 車型
| 福斯商旅Caddy Maxi Style
| 長/寬/高(mm)
| 4853/1855/1836
| 軸距(mm)
| 2970
| 車重(kg)
| 1736
| 引擎型式
| L4 渦輪增壓柴油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1968
| 最大馬力(PS/rpm)
| 122/2,750-4,400
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 32.6/1600-2,500
| 變速系統
| 7速雙離合自手排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 固定軸+圈狀彈簧複合式
| 輪胎尺寸
| 215/55R17
| 平均油耗
| 20.2km/L
| 0~100km/h加速(秒)
| 11.8
| 售價
| 143.8萬元