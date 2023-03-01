醫吃飯收到「黑金照」求鑑定　2特徵千萬要當心

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糞便黑到發亮、夾雜血腥味 恐是「上消化道出血」黑便到底有多黑？林暘朝解釋，如同字面所述，黑便就是很黑的糞便，也因為像柏油般黑黑亮亮，而被稱作瀝青便。黑便主要透過顏色區分，但當糞便呈現暗咖啡色時，則不算是真正的黑便。林暘朝也特別以一張黑色的色卡示意，並表示，「來，黑便就是這個顏色！」
林暘朝提醒，若觀察到糞便有黑到發亮、夾雜血腥味等特徵時，則要懷疑是「上消化道出血」，這時就應該儘速就醫。上消化道包含食道、胃、十二指腸道等，當這些地方出血時，排出來的糞便會呈現較黑的狀態。
解黑便是健康警訊 潰瘍、腫瘤都有可能上消化道的出血原因包含潰瘍、腫瘤等，任何原因造成的出血都應謹慎對待，並進一步做仔細檢查。林暘朝醫師表示，解黑便是一種健康警訊，如碰到腫瘤、胃、食道等不正常出血狀況時，都應及早送醫救治；然而，當病友們解黑便，卻因沒有特別的症狀而置之不理時，就容易對健康造成更大的危害。
長期上腹疼痛、消化不良 須儘快就醫診治有時服用特定藥物也容易解黑便。林暘朝醫師表示，以心血管疾病的病友為例，因服用抗凝血、抗血小板等藥物時容易造成潰瘍，進而產生黑便。若發現有黑便狀況，或因長期有上腹部疼痛、消化不良等徵兆時，仍建議民眾及早至胃腸肝膽科求診，讓醫師給予正確診斷，並透過胃鏡檢查即時揪出病灶、及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56909
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