財經小辭典／央行被批太保守　停滯性通膨為何令人擔心？

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至於造成「停滯性通膨」的原因，多數經濟學家認為，主要是經濟受到劇烈的供給震盪及不當的財政與貨幣政策影響，像是戰爭造成石油及原物料價格快速飆漲，導致生產成本大幅提高，企業利潤降低，經濟受到負面打擊，因而使得通膨上升。另外，像是在經濟衰退的時候，政府大量發行貨幣以刺激經濟，也會導致商品價格及工資皆上漲，企業獲利降低，經濟無法恢復成長。
確實，隨著新冠肺炎疫情及俄烏戰爭爆發，加上各國央行先前為了因應疫情實施量化寬鬆（QE）政策，這兩年全球籠罩在高通膨之下，而為抑制高通膨，各國央行也啟動升息，尤其美國更是採取激烈升息手段，至今年2月已升息18碼、即4.5個百分點，台灣央行也升息了2.5碼、即0.625百分點，並調升存款準備率2碼，0.5個百分點。
只是，急速升息也會引發經濟停滯甚至衰退疑慮，加上通膨仍居高，市場也開始擔心「停滯性通膨」的出現，一旦發生，對政府來說將是個相當大的難題，因為很難用單一的貨幣政策來解決。因為若為了降低通膨而提高利率，採用緊縮的貨幣政策，導致企業更不敢投資，經濟會更加衰退，但若為刺激經濟而調降利率，採行寬鬆的貨幣政策，即便降息有助經濟，卻會讓通膨更加嚴重。
以1973年至1975年的美國經濟為例，從1973年11月開始進入經濟衰退期，一直到1975年3月都未停止，這也是美國自1930經濟大蕭條以來最長的衰退期，面臨經濟衰退同時，物價仍持續飆升，到1974年12月更飆到最高12.3%，也因物價高漲，讓老百姓更不敢消費，企業獲利下降，甚至面臨倒閉，並開始大舉裁員，失業率攀升，股市表現自然也不好，美國直到1980年代，當時的聯準會開始有效對抗通膨，才慢慢緩解停滯性通膨壓力，到1983年，通膨才降至2.5%水準。
當然，停滯性通膨令人擔心的原因，不僅物價飆漲，經濟出現衰退，也會讓財富重新分配，擁有抗通膨資產的人就更有錢，手握大量現金的人，財富則會大量縮水，這也是為何在目前通膨仍居高不下，各國經濟數據開始走弱，有越來越多人擔心「停滯性通膨」發生，重演1970年代的慘況。
就連台灣央行副總裁陳南光也擔心並投書批評央行貨幣政策，他覺得央行處理通膨過於消極，過早放鬆貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，更易落入「停滯性通膨」陷阱。確實，美國即便已升息了18碼，2023年1月CPI年增率6.4%，高於市場預期，市場也指向，甚至美國聯準會前主席也批評，聯準會太晚啟動升息，才導致美國通膨越演越烈，難以有效壓制。
不過，即便美國累計已升息18碼、4.5個百分點，台灣只升息2.5碼、0.625個百分點，台灣央行總裁楊金龍仍認為，現在台灣貨幣政策是合適的，根據國內外機構預測，台灣通膨率從去年的2.95%下降到今年的2%左右，已有很大降幅，而且經濟成長率預估也有2%以上，還算是可接受。
楊金龍強調，「停滯性通膨」是要通膨持續上升及經濟可能下行甚至負成長，但目前對台灣通膨及經濟成長率預測都沒有這現象，外界一般也認為台灣不會陷入「停滯性通膨」，台灣應該不會有「停滯性通膨」的可能。由於央行將於今年3月23日召開第1季理監事會議，是否再升息備受關注，屆時央行也會公布對台灣新的通膨及經濟成長率預測，台灣是否可能如央行副總裁陳南光所擔心出現「停滯性通膨」，也有待繼續觀察。