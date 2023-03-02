大改款Mini Countryman將轉往德國生產，同時確定會推出純電車型

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Mini計畫在2030年將全面轉型為電動車品牌，目前正逐步將現型車款電氣化以達到在2027年之前新能源車銷售佔比達50%的目標，因此3代大改款Mini Countryman確定有純電車選項同時會與BMW iX1共用平台，藉由兩組馬達的輸出其最大馬力可達313匹，扭力峰值為494 Nm，其搭載的64.7 kWh電池模組可提供近450公里的續行里程；另外燃油引擎部分則會有1.5升與2.0升兩種排氣規格，尤其1.5升引擎還會有一款搭載電動馬達的PHEV插電式油電車型，據傳最大輸出可達322匹馬力，其配置的14.2 kWh電池模組可提供約88公里的純電行駛距離。
集團為了讓Lepizig工廠能確保大改款Countryman的生產流程，更是投資了8億歐元用於建立全新的生產線與相關的電子配備生產區，為了能達到設定的產能目標也將應聘超過1,000名新員工，若加上目前的5,600名員工來看，到了2024年Lepizig工廠工廠的日產能約可達到1,000部的水準，此外工廠也額外建置了許多可再生能源系統，使得生產過程中可大量降低二氧化碳排放，亦符合Mini電動車款對環境友善的宗旨。