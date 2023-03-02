完美日常用車 ─ Škoda Octavia Combi問世滿25周年

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Octavia可說是Škoda 127年歷史中的重要基石，Octavia最初於1959年問世，隔年推出旅行車款，擁有寬敞多元的combination body設計，兼具家用與商用功能，至1971年停產，共生產了54,100輛，建立起Octavia Combi日後根基。
1992年，Škoda加入VW集團後，以集團A4平台為基礎開發新世代家庭用車，該款新車在1996年問世，並重啟Octavia車名，開啟Škoda Octavia新時代，並在1998年推出Octavia Combi旅行車，擁有548~1,512L之同級車最大行李廂空間，廣獲好評，當年Combi旅行車的銷售佔了全車系的15%，到了2001年更是增長到占全車系40.5%，在13年的生產週期中，共生產了470,600輛。
2004年夏天，第二代Octavia Combi問世，同樣相當長壽，到2013年共計生產881,200輛，佔Octavia車系總銷量的33%。2013年3月第三代Octavia Combi問世，更是大受歡迎，同時在當時的跨界風潮下，衍生出搭載4x4系統的Octavia Scout，至2020年累計生產了1,195,500輛。
至2019年11月，現行第四代Octavia Combi上市，首度導入e-TEC輕油電混合動力，同時也推出了搭載插電式混合動力的Octavia estate iV 和 Octavia estate vRS iV，至今於全球已經銷售出超過25萬輛。
至今累積銷量超過280萬輛的Octavia Combi，可說是車壇最成功的中型旅行車之一。