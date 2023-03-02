▲ 三菱購車 VERY 固 入主指定車款享延長保固

乘用車三菱購車VERY固



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OUTLANDER



2WD



91.9萬~113.9萬



4WD



110.9萬



OUTLANDER禮上加禮!凡活動期間購買OUTLANDER尊貴型、尊貴型7人座、S-AWC旗艦型任一車種並完成領牌，即可享有好Chill連環送!第一重：Panasonic9吋觸控多媒體主機免費升級(市價65,000元)。第二重：加贈5年或15萬公里延長保固。第三重：60萬高額0利率。第四重：政府舊換新補5萬馬上領。第五重：指定車型送熱銷配件禮 OUTLANDER好好價給你!限時限量超省優惠，活動期間只要82.9萬起(含政府舊換新補助)! OUTLANDER配備電子式後視鏡，附有前後行車記錄功能，強化車主用車的保障！影音配備同樣升級為9吋螢幕，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，讓車主可利用車機與手機的連結，增加用車的便利性！

日本原裝進口



四驅渦輪跑旅首選





ECLIPSE CROSS



2WD 110.5萬



4WD 118.8萬





全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈。 旗艦型搭載S-AWC超能全時四輪控制系統。 NHTSA 5顆星安全雙料冠軍，獲得國際多項大獎：日本GOOD DESIGN大獎、日本2019 RJC年度風雲車，2019 俄羅斯年度新車大獎! 3月購車獨享優惠： 凡本月訂車及完成領牌，免費升級智慧多媒體觸控主機加3D環景影像系統。 90萬高額貸款優惠 5年或15萬公里保固

COLT PLUS



53.9萬~57.9萬



COLT PLUS限時限量優惠價46.9萬元起(含政府舊換新補助)，2萬1低頭款即可入主。 百萬豪華車等級電動尾門車型57.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】 超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。

GRAND LANCER



65.2萬~81.2萬



全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價65.2萬元起。舊換新只要60.2萬。 22年式旗艦型全新搭載ADAS安全輔助系統，安全再提升；影音選配升級Panasonic 9吋觸控多媒體主機，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，行車更便利！

ZINGER



67.8萬~79.4萬



全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！ 舊換新62.8萬元起，高額50萬0利率實施中！

ZINGER P/U



三開型 63.7萬



晶鑽型 69.3萬



舊換新58.7萬元起，高額50萬0利率實施中！ ZINGER PICK UP 三開式貨台，不僅長車頭提升開車舒適性，三開式貨台讓您上、下貨更靈活！歡迎立即預約賞車~ ZINGER PICK UP晶鑽型搭載智能駕駛輔助系統(ADAS)及盲區偵測警示系統(BSW)，採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，舒適性、安全性、專業質感大升級！專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，表現更多彩多姿！

中華菱利 中華菱利A190 舊換新43.1萬起 中華大菱利A210超能載 限時贈送5年或15萬公里「大心」延長保固(市價最高14,000元) A180/A190/A210 18萬12期0利率優惠實施中 ADAS智能安全輔助系統(市值20,000元)，本月菱利A180/A190/A210享超優惠選購升級價 載重量950KG同級木床車最大 同級唯一4WD四輪傳動設定 凡本月領牌菱利A180/A190/A210車款，即可獲得一年免費試用衛星犬/中華汽車車隊管理系統(價值4800元，限量50台)

中華堅兵P350



73.5萬~75.9萬





中華堅兵P350 Hybrid正港3.5 噸商用車，ISG油電複合動力創造出領先同級距的162.6ps最大綜效馬力，並有媲美柴油引擎26.2kg-m最大綜效扭力。 同級最大載重1,610 公斤，及載重行駛最需要的前後輪碟煞安全配備，15吋後複輪設計提高行駛穩定性，百萬內實惠的價格更讓中小企業主輕鬆購入。 歡迎預約試乘，體驗中華堅兵3.5噸最強動力、最強載重、前後碟煞及行駛穩定性。 保固升級~「4 年或 12 萬延長保固」，搭配動力電池 8 年或 16 萬保固(註)，歡迎即刻洽詢全台匯豐汽車展示中心。 政府舊換新70.9萬元起(木床車)，請即刻把握！ 環保署補助再加碼: 【汽油車】換購【油電】商用車再補助7,000元



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