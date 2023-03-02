海上豪宅！Lexus遊艇LY650在台售價曝光　1.2億元當船長

三菱購車 VERY 固 入主指定車款享延長保固

▲ 三菱購車 VERY 固 入主指定車款享延長保固
▲ 三菱購車 VERY 固 入主指定車款享延長保固

2GameSome - 有車賞

為感謝所有車主朋友的支持，「三菱購車VERY固」好康優惠持續實施中，凡於本月入主指定車款COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER、ECLIPSE CROSS、ZINGER、ZINGER PICKUP並完成領牌程序，即可獲「全車5年或15萬公里(以先到為準)延長保固」（最高價值15,500元）；頭家最愛商用車中華菱利也享限時贈送5年或15萬公里「大心」延長保固(最高價直14,000元)，中華堅兵P350 Hybrid正港3.5 噸商用車政府舊換新只要70.9萬元起(木床車)，也有「4年或12萬延長保固」好康喔，讓中華三菱替您照「固」寶貝愛車攏不用煩惱！

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優惠內容

乘用車三菱購車VERY固

三菱購車VERY固！凡於本月下訂指定車款COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ZINGER PICKUP、ECLIPSE CROSS並完成領牌程序，即可獲得最高價值15,500元之「全車5年或15萬公里(以先到為準)延長保固」優惠。中華三菱在兔年替您照「固」寶貝愛車！

中華三菱LINE官帳號好友募集活動

凡於活動期間內加入中華三菱LINE官方帳號好友完成任務，月月可抽總價值萬點LINE POINTS，想獲得更多專屬優惠，趕緊加入官方帳號。

官網預約-掃描QR CODE活動

活動期間內，客戶於三菱汽車官方網站登記預約試乘/賞車/購車諮詢，至全台中華三菱展示中心採用掃描QR CODE方式報到，即可獲得7-11 50元電子禮券一份(名額限前1,000名有效客戶，發完為止)。

OUTLANDER

2WD

91.9萬~113.9萬

4WD

110.9萬

  1. OUTLANDER禮上加禮!凡活動期間購買OUTLANDER尊貴型、尊貴型7人座、S-AWC旗艦型任一車種並完成領牌，即可享有好Chill連環送!第一重：Panasonic9吋觸控多媒體主機免費升級(市價65,000元)。第二重：加贈5年或15萬公里延長保固。第三重：60萬高額0利率。第四重：政府舊換新補5萬馬上領。第五重：指定車型送熱銷配件禮
  2. OUTLANDER好好價給你!限時限量超省優惠，活動期間只要82.9萬起(含政府舊換新補助)!
  3. OUTLANDER配備電子式後視鏡，附有前後行車記錄功能，強化車主用車的保障！影音配備同樣升級為9吋螢幕，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，讓車主可利用車機與手機的連結，增加用車的便利性！
日本原裝進口

四驅渦輪跑旅首選


ECLIPSE CROSS

2WD  110.5萬

4WD 118.8萬


  1. 全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈。
  2. 旗艦型搭載S-AWC超能全時四輪控制系統。
  3. NHTSA 5顆星安全雙料冠軍，獲得國際多項大獎：日本GOOD DESIGN大獎、日本2019 RJC年度風雲車，2019 俄羅斯年度新車大獎!
  4. 3月購車獨享優惠：
    1. 凡本月訂車及完成領牌，免費升級智慧多媒體觸控主機加3D環景影像系統。
    2. 90萬高額貸款優惠
    3. 5年或15萬公里保固
COLT PLUS

53.9萬~57.9萬

  1. COLT PLUS限時限量優惠價46.9萬元起(含政府舊換新補助)，2萬1低頭款即可入主。
  2. 百萬豪華車等級電動尾門車型57.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】
  3. 超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。
GRAND LANCER

65.2萬~81.2萬

  1. 全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價65.2萬元起。舊換新只要60.2萬。
  2. 22年式旗艦型全新搭載ADAS安全輔助系統，安全再提升；影音選配升級Panasonic 9吋觸控多媒體主機，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，行車更便利！
ZINGER

67.8萬~79.4萬

  1. 全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！
  2. 舊換新62.8萬元起，高額50萬0利率實施中！
ZINGER P/U

三開型 63.7萬

晶鑽型 69.3萬

  1. 舊換新58.7萬元起，高額50萬0利率實施中！
  2. ZINGER PICK UP 三開式貨台，不僅長車頭提升開車舒適性，三開式貨台讓您上、下貨更靈活！歡迎立即預約賞車~
  3. ZINGER PICK UP晶鑽型搭載智能駕駛輔助系統(ADAS)及盲區偵測警示系統(BSW)，採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，舒適性、安全性、專業質感大升級！專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，表現更多彩多姿！
  1. 中華菱利
  1. 中華菱利A190 舊換新43.1萬起
  2. 中華大菱利A210超能載
  3. 限時贈送5年或15萬公里「大心」延長保固(市價最高14,000元)
  4. A180/A190/A210 18萬12期0利率優惠實施中
  5. ADAS智能安全輔助系統(市值20,000元)，本月菱利A180/A190/A210享超優惠選購升級價
  6. 載重量950KG同級木床車最大
  7. 同級唯一4WD四輪傳動設定
  8. 凡本月領牌菱利A180/A190/A210車款，即可獲得一年免費試用衛星犬/中華汽車車隊管理系統(價值4800元，限量50台)
中華堅兵P350

73.5萬~75.9萬


  1. 中華堅兵P350 Hybrid正港3.5 噸商用車，ISG油電複合動力創造出領先同級距的162.6ps最大綜效馬力，並有媲美柴油引擎26.2kg-m最大綜效扭力。
  2. 同級最大載重1,610 公斤，及載重行駛最需要的前後輪碟煞安全配備，15吋後複輪設計提高行駛穩定性，百萬內實惠的價格更讓中小企業主輕鬆購入。
  3. 歡迎預約試乘，體驗中華堅兵3.5噸最強動力、最強載重、前後碟煞及行駛穩定性。
  4. 保固升級~「4 年或 12 萬延長保固」，搭配動力電池 8 年或 16 萬保固(註)，歡迎即刻洽詢全台匯豐汽車展示中心。
  5. 政府舊換新70.9萬元起(木床車)，請即刻把握！
  6. 環保署補助再加碼:
【汽油車】換購【油電】商用車再補助7,000元

【柴油車】換購【油電】商用車再補助8,500元

得利卡

  1. 三菱得利卡全新進化三級跳－動力提升／安全進階／外型進化
  2. 領先同級車 配備雙SRS
  3. ２萬１低頭款

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