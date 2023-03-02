RZ 要來了！和泰贊助 OneRepublic 共和世代台北開唱
Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神，長期以來積極贊助各項音樂盛事，從知性優雅的世界級古典音樂會、新潮時尚的國際知名電音派對，甚至是國際級西洋巨星演唱會。今年Lexus與全球最大演唱會娛樂公司Live Nation Taiwan合作，第一場演出由搖滾天團OneRepublic共和世代於台北開唱。
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被譽為新世代搖滾天團的OneRepublic曲風多元，結合流行搖滾、時尚電子舞曲、節奏藍調、民謠等風格類型，每次發表新曲皆引起極大話題，並擁有多首串流破億熱門單曲，可說是全球最炙手可熱的流行搖滾天團！在OneRepublic來台演唱期間，Lexus將提供高規格車隊作為專屬座駕，提供藝人最豪華、舒適且安全的尊榮禮遇。為了回饋車主，Lexus也特別保留最佳席次之限量席位，車主憑Lexus聯名信用卡可於購票專區選購，而搖滾天團魅力難擋，去年10月21日開賣後票券即迅速售罄。
今年第二季，Lexus即將迎來品牌首台純電平台打造的電動休旅RZ上市，此次特別在OneRepublic台北演唱會全台首發展出，為演唱會增添時尚氛圍與話題。全新Lexus RZ擁有更低趴的車身線條，車頭採用Spindle Body紡錘型立體車身延續品牌經典設計意念，頭燈整合箭型日行燈並向中央Logo集中，結合保險桿之黑色塗裝，表現品牌電動車前衛大膽之外型設計。另外，車尾設計以貫穿式LED尾燈，輝映新世代Lexus車型之品牌銘板，搭配外擴之輪拱，象徵電動車強大的扭力輸出性能。邀請大家於3月5日在台北小巨蛋戶外親臨鑑賞，搶先一睹全新RZ的迷人魅力。
ONEREPUBLIC共和世代2023台北演唱會及戶外展車資訊
- 演出日期：03/05 (日)
- 演出時間：19:00 (實際演出時間以現場公告為準)
- 演出地點：台北小巨蛋 (Taipei Arena)
- 展車時間：03/05 (日) 08:00-21:00(暫定)
- 展示車輛：RZ 450e、RX 350h