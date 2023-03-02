▲ 百靈果凱莉參與 Wings for Life 全球路跑 App Run

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「哈囉！全臺灣的跑者，我是你的終結者號！」百靈果教主凱莉振奮的嗓音響起，這次沒說：「歡迎收聽百靈果News Podcast」，而是笑著和Wings for Life 全球路跑的跑者打招呼。首次為「虛擬終結者號」錄音的凱莉表示：「我已經忍不住要追上跑者們囉！」擔任移動終點線的凱莉將以風趣的「嗆聲」逼近跑者，魔性笑聲帶著喜劇效果、雀躍語調如同加速引擎，幽默帶笑的追趕聲音體驗將穿透耳機，讓跑者們笑著被倒追。
任選賽道、零時差開跑，名人故事助跑鼓舞人心
Wings for Life 全球路跑APP RUN跳脫傳統路跑模式，透過APP與聲音體驗任由跑者自行選擇賽道，今年將在臺灣時間5月7日晚上7點，與全球無時差同步開跑。當賽事開始，APP透過聲音體驗讓跑者感受被「移動終點」追逐的緊張感，參與者可依據速度與能力自由邁步，一旦被虛擬終結者號追上則比賽結束，跑者的名字將出現在全球榜上。
今年不僅有凱莉擔任虛擬終結者號，更邀請五位名人包含Red Bull運動員戴資穎、跑者作家歐陽靖、鐵人主播侯以理、插畫家當肯Duncan、輪椅YouTuber椅人獻聲分享生命故事，讓參與Wings for Life全球路跑 App Run的跑者體會與夢想同步的過程，並深刻感受為脊髓損傷患者挺身而出的意義。
自由揪團起跑，共同響應全球參與者行動
Wings for Life全球路跑APP RUN讓跑者自由選擇賽道，即使只有一個人也能參與賽事，若想感受一群人相互打氣的汗水與活力，不妨號召夥伴共組APP RUN跑團，相約熱血賽事，共同為脊髓損傷研究盡一份心力。
Wings for Life全球路跑的報名費及捐款，將全數投入治癒脊髓損傷研究。去年Wings for Life全球共號召192個國家、超過16萬人參賽，募集470萬歐元的捐款投入研究，共資助276 個不同的項目，幫助脊髓損傷患者重拾生活。自2014年起，Wings for Life全球路跑已經超過100萬跑者參與，總計籌募3,830萬歐元的捐款，將持續鼓勵跑者參與公益路跑賽事，邀請每個人從自己的賽道出發，共同為不能跑的人而跑。