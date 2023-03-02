▲ Kia Ceed Sportswagon 上市 10 日內破百張訂單，首批配額 100 台完訂！

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以「Green Inspiration油電操控、European Design歐洲製造、Pioneer Technology前瞻科技」三大DNA 核心理念所設計的The Ceed Sportswagon MHEV，採用全新48V 智慧油電系統，其搭載的Smart stream 48V Mild Hybrid 1.5T渦輪增壓汽油直列式4 汽缸引擎，擁有節能舒適與高效能等優勢，可輸出 160ps 最大馬力，且25.8 kg-m扭力峰值在1,500rpm即全數輸出，不僅動力表現出色，油耗表現更達19.0km/L 的優異水準(註1)。由歐洲設計中心研發設計、斯洛伐克機械化工廠打造，過去僅限於歐洲市場販售的The Ceed Sportswagon MHEV，後行李廂擁有521公升的置物空間，於6 : 4分離可折式座椅椅背傾倒模式下更可擴充至1,581 公升，加上行李廂隔板下方多格儲物的貼心設計，搭配貼身感應式電動尾門，讓裝載物品更加輕鬆。The Ceed Sportswagon MHEV以奔放迷人的獨特風格與實用空間機能性，完美演繹獨特的歐洲旅行車風貌。
The Picanto / The Stonic 有型、節能更行
以時尚輕巧的車身外型及尺碼，深獲消費者喜愛的The Picanto，全車系標配DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，其中FCW前車碰撞警示系統、FCA前方主動煞車輔助系統，可以幫助減少事故發生；X-line及GT-line更搭載LFA進階型車道維持輔助系統(全速域)、LKA車道維持輔助系統，讓駕駛在車多路窄的都會通勤更省力。動力方面，The Picanto採用1.2 MPI引擎，搭配電子序列式變速系統(5速自手排)，在享有駕馭樂趣的同時，擁有傳輸效率高、換檔迅速、以及耐用等好處。此外，The Picanto不僅繳出平均油耗18.3 km/l(註1)的出色表現，同時擁有 1,197c.c.的排氣量，擁車成本大幅減低，晉身有車一族更輕鬆。
搭載1.0T 48V智慧油電動力的跨界油電潮旅The Stonic，結合1.0T-GDi汽油引擎與48V智慧油電系統，搭配耐用、高傳輸效率的七速雙離合器自手排與整合「 Eco」，「Sport」和「Normal」模式的Drive Mode 可變行車駕馭系統，更可繳出高達19.9km/L(註1)的一級節能油耗表現。
The EV6 / The Sportage 品牌代表鉅作
獲獎無數的The Kia EV6，是Kia首款以全球電動車模組化平台(E-GMP)為基礎打造的新世代電動車，在擁有800V電能系統並有240kW 直流超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且充電4.5分鐘即可行駛100公里，去年Kia總代理台灣森那美起亞透過媒體試駕活動，展現The Kia EV6高速充電的特性，其中更有媒體駕駛增程版，以總花費充電時間僅10分鐘，以及最佳電耗一度電達9.7公里的優異成績成功達成環台任務！
為進口休旅級距樹立全新標竿的Kia進口極致休旅The Sportage，搭載全新Smart stream 1.6升渦輪增壓汽油引擎，搭配 CVVD連續可變氣門持續期間系統，可輸出最大馬力180ps，且在1,500rpm即可輸出最大扭力27.0 kg-m，搭配七速雙離合自手排變速箱的即時高效傳輸特性，以充沛的動力回饋，給予駕駛滿點的操駕感受。車艙並搭載多數僅見於豪華品牌的雙12.3吋全景曲面顯示螢幕，搭配64色可調式氣氛燈及一鍵切換數位控制面板，提供豐富操作機能之外，並配備8具Harman/Kardon®頂級音響系統，給予優質的視聽覺享受，讓結合創新車載科技與豪華配備的The Sportage，開創國內休旅車壇新篇章。
一同與 Kia 體驗永續創新的移動新世代
歡慶The Ceed Sportswagon MHEV獲熱烈迴響上市， Kia總代理台灣森那美起亞為全車系推出多項購車優惠。本月入主The Ceed Sportswagon MHEV，2023/3/31前下訂即可享專屬前瞻禮遇：除雙鏡頭行車紀錄器、LED車門迎賓燈、LED後廂尾門燈組之外，另可獲得Kia原廠尊榮隨車用品組，優惠總價值超過35,000元；The Picanto及The Stonic皆享有首年低月付或低頭款2.2萬的優惠方案；The Sportage、The Sorento及The Carnival則是依據各車型提供專屬禮遇配件組，最高價值超過市值4萬元，2023年開春入主Kia，進入永續創新的移動新世代，敬邀所有喜愛Kia的消費者們，親臨全省展示中心現場感受專屬「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」，一同進入新能源的未來。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line
|56.5 / 61.5 / 66.5 / 67.5
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|The Sportage
Trendy / Apex / X-line 4WD
|116.9 / 126.9 / 137.9
|專屬禮遇：
原廠車側踏板組(市值NT$18,000)
原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)
防水腳踏墊組(市值NT$6,500)
五年不限里程全車原廠保固
|The Sorento
豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人
|152.9 / 158.9 /167.9 / 173.9 / 196.9
|精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|155.9 / 185.9 / 235.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
專屬理財專案
五年不限里程全車原廠保固
|The EV6
Light標準版 / Air標準版 / Air增程版 / GT-line e-AWD增程版
|166.9 / 181.9 / 197.9 / 219.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
|The Ceed Sportswagon
Apex Mild Hybrid
|109.8
|專屬禮遇：
Kia原廠尊榮隨車用品組 (價值6,000元)
雙鏡頭行車紀錄器(價值13,740元)
LED車門迎賓燈 (價值8,000元)
LED後廂尾門燈組 (價值8,000元)
|卡旺 K2500
2WD 單廂自排型/手排型
2WD 大單廂自排型/手排型
2WD 雙廂自排型/手排型
4WD 單廂手排型
4WD 雙廂手排型
|82.8 / 78.8
85.8 / 81.8
100.8 / 95.8
94.8
104.8
|享1萬元低頭款交車、低月付三年12萬公里全車原廠保固