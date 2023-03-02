▲ Kia Ceed Sportswagon 上市 10 日內破百張訂單，首批配額 100 台完訂！

The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人





155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9





精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固



