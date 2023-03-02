▲ Suzuki 推本月促販專案

TAIWAN SUZUKI 秉持 GO UNIQUE 的品牌理念，持續推出兼具風格與駕馭樂趣的獨特車款。IGNIS不只外型亮眼，更多為女性設計的貼心細節：嬌小身材也有遼闊駕駛視野的高乘座位，將迴轉與停車變輕鬆的靈活操控，以及超繽紛的車色選擇等，讓每一位女性，都能盡情玩出想像力！為了讓更多人坐擁SUZUKI獨特魅力，TAIWAN SUZUKI 推出各車款多重好禮優惠：2023年起 SUZUKI 全車系HYBRID車款除可領政府汰舊換新補助金之外，還可再享空汙補助及減碳獎勵金7,000元；VITARA 及 SWIFT 車系領牌就贈「中油禮物卡10,000元」；IGNIS 領牌可享丙式車體險；豐富的購車優惠IGNIS 及 SWIFT 車系享「首年日付60元專案」，VITARA 車款享「60萬30期0利率」；全車系領牌可享『代車險』及『不限里程道路救援』。
2GameSome - 有車賞
|車型
|促銷方案內容
|有效期間
|全車系
|代車險、不限里程道路救援
|即日起-2023/03/31
|CARRY
|分期免頭款，首年0負擔專案
領牌贈
中油禮物卡5,000元
|SWIFT
|【首年日付$60專案】
領牌贈
專屬尾翼/門檻飾板
中油禮物卡10,000元
|IGNIS
|【首年日付$60專案】
領牌贈
丙式車體險
專屬尾翼/門檻飾板
|SWIFT Sport
|【首年日付$60專案】
領牌贈
中油禮物卡10,000元
|S-CROSS
|ALLGRIP車款領牌
贈ALLGRIP專屬銘版
|VITARA
|【60萬30期0利率專案】
領牌贈
中油禮物卡10,000元
不鏽鋼門檻飾板/運動版擾流尾翼