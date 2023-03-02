海上豪宅！Lexus遊艇LY650在台售價曝光　1.2億元當船長

Suzuki 推本月促販專案

▲ Suzuki 推本月促販專案
▲ Suzuki 推本月促販專案

2GameSome - 有車賞

TAIWAN SUZUKI 秉持 GO UNIQUE 的品牌理念，持續推出兼具風格與駕馭樂趣的獨特車款。IGNIS不只外型亮眼，更多為女性設計的貼心細節：嬌小身材也有遼闊駕駛視野的高乘座位，將迴轉與停車變輕鬆的靈活操控，以及超繽紛的車色選擇等，讓每一位女性，都能盡情玩出想像力！為了讓更多人坐擁SUZUKI獨特魅力，TAIWAN SUZUKI 推出各車款多重好禮優惠：2023年起 SUZUKI 全車系HYBRID車款除可領政府汰舊換新補助金之外，還可再享空汙補助及減碳獎勵金7,000元；VITARA 及 SWIFT 車系領牌就贈「中油禮物卡10,000元」；IGNIS 領牌可享丙式車體險；豐富的購車優惠IGNIS 及 SWIFT 車系享「首年日付60元專案」，VITARA 車款享「60萬30期0利率」；全車系領牌可享『代車險』及『不限里程道路救援』。

我是廣告 請繼續往下閱讀
車型

促銷方案內容

有效期間

全車系

代車險、不限里程道路救援

即日起-2023/03/31

CARRY

分期免頭款，首年0負擔專案

領牌贈

中油禮物卡5,000元

SWIFT

【首年日付$60專案】

領牌贈

專屬尾翼/門檻飾板

中油禮物卡10,000元

IGNIS

【首年日付$60專案】

領牌贈

丙式車體險

專屬尾翼/門檻飾板

SWIFT Sport

【首年日付$60專案】

領牌贈

中油禮物卡10,000元

S-CROSS

ALLGRIP車款領牌

贈ALLGRIP專屬銘版

VITARA

【60萬30期0利率專案】

領牌贈

中油禮物卡10,000元

不鏽鋼門檻飾板/運動版擾流尾翼

百靈果凱莉參與 Wings for Life 全球路跑 App Run

Kia Ceed Sportswagon 上市 10 日內破百張訂單，首批配額 100 台完訂！

Ford Focus 上市首月訂單超過 2,800 張，登台灣中型車二月銷售冠軍

三菱購車 VERY 固 入主指定車款享延長保固

我是廣告 請繼續往下閱讀