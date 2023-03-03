Toyz開飲料店爆紅！5間網紅品牌價格大PK 這間黑馬崛起
英雄聯盟前世界冠軍、人氣實況主Toyz（劉偉健）近日創立了手搖飲品牌「拾汣茶屋」，號稱自己將打破飲料界的市場行情，開幕前還點名滴妹、網美君君的飲料店，表示自己的「價格比她們低！茶葉也用得比她們好」，而日前開幕之後，果然湧入不少粉絲到場支持，購買兩杯飲料可就要等到半小時以上。然而，是否正如Toyz所說，自己的價格真的非常的實在呢？《NOWnews》特別整理了五大網紅所經營的手搖品牌，進行品項價格大PK，結果在四種品項中，Toyz果然獲得了兩項冠軍。
記者張嘉哲/綜合報導
這次採樣的網紅飲料店包括Toyz（劉偉健）的「拾汣茶屋」、YouTuber滴妹的「再睡五分鐘」、網紅賽車教父廖老大的「廖老大茶坊」、YouTuber欸你這週要幹嘛的「有飲」以及網美君君、古承頤聯合投資的「五桐號」，然而將以四品項來進行價格比較，包括「純茶類紅茶」、「珍珠奶茶（奶精）」、「珍珠鮮奶茶」以及「奶蓋系列（綠茶）」來比拼。
而在純茶類紅茶的部分，由Toyz的「拾汣茶屋」大杯價格25元獲得CP值最高的頭銜，最貴的則是滴妹的「日安紅茶」，大杯要價40元；至於珍珠奶茶的部分，有三間都沒有販售奶精製作的，而有飲的「珍珠奶茶爆擊」大杯為50元，略勝「五桐號」的大杯55元。
接著是珍珠鮮奶茶的部分，Toyz的「拾汣茶屋」果然再度碾壓全場，大杯的珍珠鮮奶茶只要價「50元」，對比其他家，區間都是落在65元到80元不等，可以看出價格上真的有些差距；而在奶蓋綠茶的部分，則是由「五桐號」大杯55元拿下最低價，不過由於滴妹的「再睡五分鐘」本身就主打「棉被奶蓋」的特色商品，雖然價格偏高，但是在網路上評價相當不錯，過去還跟全家合作推出奶蓋霜淇淋時，被網友大讚相當好吃，也引起不少話題。
綜觀來看，Toyz的「拾汣茶屋」在開幕前就已經造成話題，而在開幕後也確實有多種茶類相當便宜，其中最具特色的還包含中杯茶飲有「19元」的價格，即便大杯也賣得並不貴，《NOWnews》記者日前前往現場購買時，買了兩杯飲料只要價48元，真的相當便宜，現場張小姐甚至表示「沒想到19元的口味還算不錯喝！確實有點驚艷！」不過由於才剛開幕就碰上棘手的「違建問題」，如果Toyz能夠妥善處理，也許「拾汣茶屋」真的就是那匹網紅手搖界的最大黑馬了！