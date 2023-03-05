記住第一眼直覺！看到什麼暴露出「你不為人知的一面」

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在人群中你充滿表現力、十分活躍，主動和積極，給人一種好溝通、溫和、輕鬆的形象。你樂觀、自信、有鬥志，這些特點都具有感染力，讓你身邊的人深受影響。你為人真誠直爽，對人寬容、友好，能夠顧及他人感受。行事謹慎、做事認真踏實，有很強烈的上進心，願意為了理想和目標努力奮鬥。很少能看到你愁眉苦臉的樣子，你善於鼓勵自己、也鼓勵他人，不會被一時的困境所束縛。
🟡第一眼看見「嘴唇」
含蓄、內斂、簡單而安靜，你為人淡泊名利、樸實無華，不喜歡炫耀，不喜歡與他人面對面競爭，就連體育也會避免對抗性太強的項目。你安於現狀、容易滿足，內心想法很簡單，所追求的東西可能看似虛無，但都出於極簡的生活理念。在人際關係裡，常常處於被動狀態，不太懂得怎麼融入。情緒敏感、容易衝動、缺乏耐心，尤其是進行重覆性極高的任務時，會莫名的感到煩躁。
🟡第一眼看見「樹根」
你是一個經常自我反省的人，對於所經歷的事情，哪些做得很好、哪些做得不夠仔細，你都會重新梳理一遍，以便在未來發生類似事情時，能有更好的處理方式。你心裡藏了很多事，不管大小你都不肯放下。有時候一件事情一時想不通，你就會一直想、一直想，直到想明白為止。善於思考的你，看待問題總是比別人更透徹，但你不喜歡教育他人，做好自己的事情就知足了。
🟡第一眼看見「閉上的眼睛」
你有敏銳的洞察力，是洞察力極強的人。能透過事物的表象，分析出背後的本質。對於事物的發展規律，你有清晰的判斷力，善於用發展的眼光來看問題，而非片面認知，不太會用眼睛所見來判斷一切，而是理性思考，你的主見性可見一斑，很少人能夠影響你的判斷，你也不會接受他人暗示。