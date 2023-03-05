不是林青霞！黃秋生羞吐「女神名單」：看到她就小鹿亂撞
若不是絲絲入扣的演技，黃秋生怎麼能讓17位評審心服口服，最後連半張都沒跑票下全數通過，以電影《白日青春》獲得金馬獎「最佳男主角」殊榮。黃秋生接受LiTV專訪聽到自己被稱讚：「秋生老師今天特別的帥，穿搭俐落卻不失時尚。」沒想到他立馬甜回：「唉呀，你懂事！」黃秋生2022年曾因出席金馬獎來台，當時他被林青霞稱讚後害羞不已，但沒想到他的「女神名單」另有其人，他坦言女神胡茵夢是會令他小鹿亂撞的對象。
記者黃雅琪/綜合報導
身份是演員，私下也開班授課擔任表演老師，將自己一身演技好本領無私傳授，好奇請教黃秋生，拍攝若面對如《白日青春》般新進導演劉國瑞與團隊時，現場到底「誰聽誰」的？是呈現一種僅以數年執導經歷，去聽一個40年演技資歷的他嗎？黃秋生以自己是學生，導演是老師形容：「學生都是要聽老師說，然後意見不同的時候要舉手！『老師！我有問題，像這樣』。」而他也坦承有機會想挑戰當導演：「當然想！沒人找、沒有人給我機會，非常想當導演。」至於想導什麼類型？他則搞笑說：「隨便什麼都可以！反正就是坐著、涼著、Camera、卡就好！」雖然逗趣回應，但黃秋生隨後補充解釋拍戲過程裡，演員就是要尊重導演的想法，實現導演想要表達的意念，這跟誰資歷深不深沒有關係，更不用說要以老師的姿態在現場教導誰。
自己就是超級大咖，黃秋生合作的演員多不勝數，算算對戲默契裡：「劉德華也對！吳鎮宇是，劉青雲比較少，但劉青雲應該都可以。」而他最欣賞的演員則是馬龍白蘭度、達斯汀霍夫曼、約翰赫德與蓋瑞歐德曼。之前為金馬獎訪台，在機場與「永遠的凍齡女神」林青霞不期而遇，當時黃秋生的反應頗靦腆，因此獲得了「黃3歲」的封號，面對這個小暱稱，黃秋生超喜歡：「太好了！我喜歡！以後就叫我3歲！黃3歲！」但其實黃秋生心目中的女神名單裡，還有一位絕色美人更是會讓他小鹿亂撞，那就是胡茵夢：「我見到她就會害羞了，從小我就喜歡像她這樣長頭髮、神祕、知性美的女性。」
隨著疫情滾動式放寬，因此黃秋生跨年與新年期間，特別回了趟加拿大探望家人：「終於要去看了，也好幾年沒見，這些小孩都30歲了！」西元1982年加入第一屆亞洲電視藝員訓練班，黃秋生今年正逢邁入入行40載，最近剛完成香港表演班授課的他，開始籌備自己劇團10週年慶，抽空則化身為作家，為表演雜誌寫專欄特稿行程忙碌，而他主演的電影《白日青春》，也預計於3月底全台上映。