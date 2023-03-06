▲ Ionex 電動機車震撼市場最低價！24,000 元起再抽純電 BMW

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Ionex 光陽電動車穩坐市場亞軍 買 Ionex 再抽 BMW 純電轎跑！
Ionex 光陽電動車 Ionex i-One Air 連續三個月奪下「真正綠牌冠軍」，2 月成績更較 1 月成長 2.1%；而在白牌部分，Ionex 不僅以熱銷車款 i-One 在電車市場站穩腳步，i-One Fly 也以業界最長續航力、超省電特色引起消費者熱烈響應；2 月白牌銷量比起 1 月成長了 9.3%、整體成績則是成長達 6.3%。Ionex 光陽電動車從 2022 年 10 月起已連續四個月穩固電車市場第二名地位，而 2023 年累計市佔已達 17%、相較去年同期成長 370%，持續穩定成長，大步邁向冠軍之路。
挑戰市場最低 「白牌 29,800 元、綠牌 24,000 元！」不到三萬輕巧擁有
Ionex 光陽電動車也將消費者的支持回饋給市場，面對物價上漲反向推出「大降光臨」優惠活動，針對 i-One Air 推出三大回饋好禮，搭配政府補助最低 24,000元 就能把輕巧靈活的綠牌冠軍騎回家；白牌則針對熱銷車款 i-One 都會版推出高達 5,200 元購車金加碼，另政府補助升級 i-One，Ionex 官方直接回饋消費者，再創市場最低價 29,800 元。此外，為慶祝銷售佳績更搶攻市場，Ionex 也在 2023 年持續推出不分新舊客戶，全機種免費換電優惠延長至年底。
Ionex 光陽電動車最新「大降光臨」優惠內容：
- Ionex綠牌市場最低價：Ionex i-One Air最低價 24,000元！
一、資費~送首年 12 個月免費騎到飽 (價值 9,588 元)
二、配件~送獨家特製精品安全帽乙頂 (價值 2,200 元)
三、千元購車保養券 1,000元 (建議售價 49,800 元-雙北政府補助 24,800 元-購車保養券 1,000 元=市場最低價24,000 元)
- Ionex 白牌市場最低價：Ionex i-One 最低價 29,800 元！
- Ionex 買就抽：七月底前購車即可抽 BMW i4 eDrive40 純電轎跑 乙台 (市價 255 萬起)。
Ionex 光陽電動車其他熱門優惠內容：
LINE Pay X 免費換電折抵X政府補助最優惠！
- Ionex ｘ LINE Pay 白牌全車系最高享 10,530 元優惠！ (詳情請見官網)
- 2023 年底免費換電最高折抵 499 元/月：全車系即日起至年底前免費換電優惠，單顆電池 299 元/月， 雙顆電池 499 元/月，早買早享受！
- 全民有感，補助升級：i-One、i-One Fly 全面補助升級，政府補助金額最高增加 4000 元，現省最高37,280 元 (政府補助最高 28,800 元、LINE Pay 購車回饋最高 3,490 元、免費換電 499 元 X 10 個月)